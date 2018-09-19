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iPhone depolama alanınız neredeyse dolduysa, önbellek bunun sorumlusu olabilir. Daha fazla uygulama kullanmak, bilgilerin depolanması için telefonunuzda daha fazla alan gerektirir. Bu nedenle iPhone’da önbelleği temizlemek kullanışlı olabilir.

iOS 12: iPhone’da Önbelleği Temizlemek

Neyse ki, iPhone veya iPad’inizde önbelleği kolayca temizleyebilirsiniz. Aşağıda iPhone’da önbelleği temizlemek için izlemeniz gereken adımlar gösteriliyor.

Önbellek nedir?

Önbellek, uygulamalar ve web siteleri tarafından depolanan geçici veriler için bir terimdir. Böylece sık kullandığınız uygulamalara erişirken daha az zaman harcarsınız. Buna kullanıcı adı ve şifrenizin hatırlanması örnek gösterilebilir. Ayrıca cihazınızda bir sorun varsa bu depolanan hatalı bir önbellek verisinden kaynaklanabilir.

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iPhone’da Uygulama Önbelleği Nasıl Temizlenir?

Kontrol etmek için Ayarlar’a girin ve yüklü uygulamalarınızı görene dek listeyi aşağı kaydırın. Seçtiğiniz bir uygulamaya dokunun. Ardından önbelleği sıfırla butonuna basarak uygulamanın depoladığı verileri silmesini sağlayın.

iPhone’unuzu Yeniden Başlatmayı Unutmayın

Önbelleği temizlemekle doğrudan ilgili olmasa da, iPhone’unuzun yeniden başlatılmasının bazı basit sorunları çözebileceğini unutmayın. Eğer performans düştüyse, iPhone’unuzdaki Güç düğmesine basılı tutun ve cihazı yeniden başlatın. Böylece depolanan bazı geçici verileri silerek iPhone’u hızlandırın.

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