Telefonunuzun yetersiz depolama alanından rahatsız olan bir iPhone kullanıcısı mısınız? Bir uygulama için yer açmak üzere başka bir uygulamayı kaldırmak sıkıntılı olabilir. Peki iPhone telefonda boş yer açmak nasıl yapılır?

iPhone Telefonda Boş Yer Açmak

Bir iPhone kullanmanın dezavantajlarından biri microSD gibi ek depolama için destek sunulmamasıdır. Apple, on yıldan uzun bir süredir iPhone’un depolama alanını genişletmeye izin vermiyor. Bunun normal bir kullanıcı için nasıl can sıkıcı olabileceğini anlıyoruz. Ayda bir dolardan daha az bir fiyata ek bir iCloud depolama alanı elde etmek mümkün. Ancak iCloud depolama alanı internet’e bağlı olmanızı gerektirir ve o nedenle her zaman pratik olmayabilir.

iPhone’da boş yer açma adımları:

1. iCloud depolamanızı yönetin. Ayarlar’dan iCloud başlığına dokunduğunuzda nelerin iCloud depolama alanını kullandığını göreceksiniz. 5 GB’lık bu alanı iPhone’da yer açmak için kullanabilirsiniz. Gereksiz dosyaların iCloud’a yedeklenmediğinden emin olmak için bu ekranı kullanın.

2. Kullanılmayan uygulamaları kaldırın. Çoğu zaman uygulamaları yükler ve onları unuturuz. Bazı uygulamalar arada sırada çalıştırılırken bazıları sadece bir kez kullanılır. iPhone’unuzda tutmak istediğiniz uygulamalara karar verin ve ardından cihazınızdaki alanı temizlemek için diğerlerini kaldırın. Uygulama ikonuna basılı tutup çarpı simgesine dokunmanız yeterlidir.

3. iPhone’un dahili depolamasını nasıl yöneteceğinizi öğrenin. iPhone’unuzda Ayarlar’a giderek telefonunuzun dahili depolama alanını nelerin işgal ettiğini görebilirsiniz. Uygulamalar, videolar ve fotoğraflar dahili depolama alanını en çok işgal eden dosyalardır.

4. Kullanılabilir iCloud depolama alanınızı kontrol edin. iCloud depolama alanınızı nasıl görüntüleyeceğinizi öğrenin. Apple, tüm iCloud kullanıcılarına 5 GB boş bulut depolama alanı sağladığından, kullanıcıların iCloud deposunda kalan alanı nasıl kontrol edeceğini bilmeleri önemlidir.

5. iCloud Hesabınızda yer açmak için iPhone yedeklemelerini silin. iPhone otomatik olarak iCloud’a sistem yedeği yüklediğinden, iCloud hesabınız hiçbir zaman boş olmayabilir. iPhone yedeklemelerini silerek iCloud hesabınızda daha fazla yer elde edebilirsiniz.

6. iPhone’daki “Diğer” verilerini silin. Diğer verilerinizi nasıl sileceğinizi merak ediyor olabilirsiniz. Ayarlar ve Genel yolunu izleyerek “Other” ya da “Diğer” bölümünün büyüklüğünü kontrol edin.

7. Daha düşük çözünürlüklü fotoğraf ve videolar kullanın. Fotoğraf ve video çekerken daima en yüksek çözünürlüğü kullanmak zorunda değilsiniz. Unutmayın, fotoğrafın çözünürlüğü ne kadar yüksekse, daha fazla depolama alanı gerektirir. Ayarlar’dan bu özelliği değiştirin.

8. Yüksek Verimlilik formatında çekim yapın. Yüksek Verimlilik biçimine geçerek videolarınızın ve fotoğraflarınızın dosya boyutlarını azaltın. Yüksek Verimlilik Formatı kullanıldığında, çekilen fotoğraf ve videolar, düşük dosya boyutlarına sahip olur. Ancak kaliteden ödün vermeyen Apple’ın yeni HEIF / HEVC biçimini kullanırlar.

9. Eski fotoğrafları ve videoları silin. Eski fotoğraflarınız ve videolarınızı PC’nizde veya bulutta yedekleyin ve ardından iPhone’unuzdan silin.

10. Mesajları silin. Sık sık MMS kullanıyorsanız alanınızın büyük bir kısmını tüketebilir. İletileri el ile silebilir veya iPhone’unuzu otomatik olarak iletileri silmeye ayarlayabilirsiniz.

11. Uygulama önbelleğini temizleyin. Bazı uygulamalar çok fazla önbellek işgal eder. iPhone’unuzda çok fazla önbellek kullanan uygulamalardan biri olan sosyal medya uygulamalarını kontrol edin. Ayarlar’dan uygulamaya dokunun ve önbelleğini temizleyin. Aynı zamanda doküman ve verilerini de silebilirsiniz.

12. Dosya indiren uygulamaları kontrol edin. Yine, sosyal medya uygulamaları burada büyük rol oynuyor. Sosyal medya uygulamalarınızı kontrol edin. Çoğu dosyaları otomatik olarak kaydetmek ve bunları dahili depolama alanınızda saklamak üzere ayarlanmıştır.

13. Google Fotoğraflar’ı yükleyin. Google Fotoğraflar, HD olmayan fotoğraflar ve videolar için ücretsiz ve sınırsız depolama sunar. Google Fotoğraflar’ı medyaları otomatik yükleyecek ve kaldıracak şekilde ayarlayabilirsiniz.

14. Uygulamaları otomatik olarak kaldırın. iPhone kullanılmayan uygulamaları varsayılan olarak otomatik silmeye ayarlıdır.

İşte iPhone telefonda boş yer açmak için birçok farklı yöntem! Bu makale hakkındaki sorularınızı forum sayfamızda sormayı unutmayın. iPhone’da boş yer açmak için tüm bilmeniz gerekenler bunlardı.

