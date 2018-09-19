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İki popüler cihaz: Bir tarafta geçen yılın en çok beklenen telefonu iPhone X ve diğer tarafta ekran boyutu ve özellikleriyle kullanıcıları kendine çeken Huawei P20 Pro. Peki hangisi daha iyi bir satın alma olurdu? iPhone X ve Huawei P20 Pro karşılaştırması bize bunu söyleyecek.

iPhone X ve Huawei P20 Pro Karşılaştırması

Apple iPhone X Huawei P20 Pro Boyut 143.6 x 70.9 x 7.7 mm 155 x 73.9 x 7.8 mm Ağırlık 174 gram 180 gram Ekran boyutu 5.8 inç Super Retina AMOLED ekran 6.1 inç AMOLED ekran Ekran çözünürlüğü

2436 x 1125 piksel (458 ppi) 1080 x 2240 piksel (407 ppi) İşletim sistemi

iOS 11 Android 8.1 (Oreo) Depolama alanı

64 GB, 256 GB 128 GB, 256 GB MicroSD kart desteği

Yok Var Ödeme servisleri

Apple Pay Huawei Pay İşlemci A11 Bionic HiSilicon Kirin 970 RAM 3 GB 6 / 8 GB Kamera Çift 12 MP (f/1.8, f/2.4) arka, 7 (f/2.2) MP ön Üçlü 40 MP (f/1.8), 20 MP (f/1.6) ve 8 MP (f/2.4) arka, 24 MP (f/2.0) ön Video 2160p’de 60 fps, 1080p’de 240 fps 2160p’de 30fps, 1080p’de 60fps, 720p’de 960fps Bluetooth sürümü Bluetooth 5 Bluetooth 4.2 Yuvalar Lightning USB Type-C Parmak izi okuyucu

Yok Var Su dayanıklılığı

IP67 IP67 Batarya Açıklanmadı 4000 mAh Renkler Mavi, Mercan, Sarı, Beyaz, Siyah, Project Red Alaca karanlık, Siyah, Gece Yarısı Mavisi, Pembe Altın Fiyat 749 dolar 755 dolar Nereden alınabilir? Apple Huawei

iPhone X mi Huawei P20 Pro mu?

iPhone X, 1000 dolardan 749 dolara inmesiyle daha alınabilir bir cihaz oldu. Diğer yandan Huawei P20 Pro daha ucuz bir fiyata sahip. Eğer oyun oynamaktan hoşlanıyorsanız, daha güçlü yonga setiyle iPhone X doğru seçim olabilir. Ancak fiyat benim için önemli ve oyun performansı idare ederse yeterli olur diyorsanız Huawei P20 Pro daha akıllıca olabilir.

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