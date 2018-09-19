İki popüler cihaz: Bir tarafta geçen yılın en çok beklenen telefonu iPhone X ve diğer tarafta ekran boyutu ve özellikleriyle kullanıcıları kendine çeken Huawei P20 Pro. Peki hangisi daha iyi bir satın alma olurdu? iPhone X ve Huawei P20 Pro karşılaştırması bize bunu söyleyecek.
iPhone X ve Huawei P20 Pro Karşılaştırması
|Apple iPhone X
|Huawei P20 Pro
|Boyut
|143.6 x 70.9 x 7.7 mm
|155 x 73.9 x 7.8 mm
|Ağırlık
|174 gram
|180 gram
|Ekran boyutu
|5.8 inç Super Retina AMOLED ekran
|6.1 inç AMOLED ekran
|Ekran çözünürlüğü
|2436 x 1125 piksel (458 ppi)
|1080 x 2240 piksel (407 ppi)
|İşletim sistemi
|iOS 11
|Android 8.1 (Oreo)
|Depolama alanı
|64 GB, 256 GB
|128 GB, 256 GB
|MicroSD kart desteği
|Yok
|Var
|Ödeme servisleri
|Apple Pay
|Huawei Pay
|İşlemci
|A11 Bionic
|HiSilicon Kirin 970
|RAM
|3 GB
|6 / 8 GB
|Kamera
|Çift 12 MP (f/1.8, f/2.4) arka, 7 (f/2.2) MP ön
|Üçlü 40 MP (f/1.8), 20 MP (f/1.6) ve 8 MP (f/2.4) arka, 24 MP (f/2.0) ön
|Video
|2160p’de 60 fps, 1080p’de 240 fps
|2160p’de 30fps, 1080p’de 60fps, 720p’de 960fps
|Bluetooth sürümü
|Bluetooth 5
|Bluetooth 4.2
|Yuvalar
|Lightning
|USB Type-C
|Parmak izi okuyucu
|Yok
|Var
|Su dayanıklılığı
|IP67
|IP67
|Batarya
|Açıklanmadı
|4000 mAh
|Renkler
|Mavi, Mercan, Sarı, Beyaz, Siyah, Project Red
|Alaca karanlık, Siyah, Gece Yarısı Mavisi, Pembe Altın
|Fiyat
|749 dolar
|755 dolar
|Nereden alınabilir?
|Apple
|Huawei
iPhone X mi Huawei P20 Pro mu?
iPhone X, 1000 dolardan 749 dolara inmesiyle daha alınabilir bir cihaz oldu. Diğer yandan Huawei P20 Pro daha ucuz bir fiyata sahip. Eğer oyun oynamaktan hoşlanıyorsanız, daha güçlü yonga setiyle iPhone X doğru seçim olabilir. Ancak fiyat benim için önemli ve oyun performansı idare ederse yeterli olur diyorsanız Huawei P20 Pro daha akıllıca olabilir.
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