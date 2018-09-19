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iPhone X ve Huawei P20 Pro Karşılaştırması

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İki popüler cihaz: Bir tarafta geçen yılın en çok beklenen telefonu iPhone X ve diğer tarafta ekran boyutu ve özellikleriyle kullanıcıları kendine çeken Huawei P20 Pro. Peki hangisi daha iyi bir satın alma olurdu? iPhone X ve Huawei P20 Pro karşılaştırması bize bunu söyleyecek.

iPhone X ve Huawei P20 Pro Karşılaştırması

Apple iPhone X Huawei P20 Pro
Boyut 143.6 x 70.9 x 7.7 mm 155 x 73.9 x 7.8 mm
Ağırlık 174 gram 180 gram
Ekran boyutu 5.8 inç Super Retina AMOLED ekran 6.1 inç AMOLED ekran
Ekran çözünürlüğü
 2436 x 1125 piksel (458 ppi) 1080 x 2240 piksel (407 ppi)
İşletim sistemi
 iOS 11 Android 8.1 (Oreo)
Depolama alanı
 64 GB, 256 GB 128 GB, 256 GB
MicroSD kart desteği
 Yok Var
Ödeme servisleri
 Apple Pay Huawei Pay
İşlemci A11 Bionic HiSilicon Kirin 970
RAM 3 GB 6 / 8 GB
Kamera Çift 12 MP (f/1.8, f/2.4) arka, 7 (f/2.2) MP ön Üçlü 40 MP (f/1.8), 20 MP (f/1.6) ve 8 MP (f/2.4) arka, 24 MP (f/2.0) ön
Video 2160p’de 60 fps, 1080p’de 240 fps 2160p’de 30fps, 1080p’de 60fps, 720p’de 960fps
Bluetooth sürümü Bluetooth 5 Bluetooth 4.2
Yuvalar Lightning USB Type-C
Parmak izi okuyucu
 Yok Var
Su dayanıklılığı
 IP67 IP67
Batarya Açıklanmadı 4000 mAh
Renkler Mavi, Mercan, Sarı, Beyaz, Siyah, Project Red Alaca karanlık, Siyah, Gece Yarısı Mavisi, Pembe Altın
Fiyat 749 dolar 755 dolar
Nereden alınabilir? Apple Huawei

iPhone X mi Huawei P20 Pro mu?

iPhone X, 1000 dolardan 749 dolara inmesiyle daha alınabilir bir cihaz oldu. Diğer yandan Huawei P20 Pro daha ucuz bir fiyata sahip. Eğer oyun oynamaktan hoşlanıyorsanız, daha güçlü yonga setiyle iPhone X doğru seçim olabilir. Ancak fiyat benim için önemli ve oyun performansı idare ederse yeterli olur diyorsanız Huawei P20 Pro daha akıllıca olabilir.

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