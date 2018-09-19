REKLAMLAR

İki iddiali akıllı telefon: henüz yeni piyasaya çıkan LG G7 ThinQ ve çok satan Samsung Galaxy S9. Samsung Galaxy S9 daha kompakt bir cihazken, G7 ThinQ biraz daha büyük bir ekrana sahip. LG G7 ThinQ ve Samsung Galaxy S9 karşılaştırması seçim yapmanızı kolaylaştıracak.

LG G7 ThinQ ve Samsung Galaxy S9 Karşılaştırması

Samsung Galaxy S9 LG G7 ThinQ Boyut 147.7 x 68.7 x 8.5 mm 153.2 x 71.9 x 7.9 mm Ağırlık 163 gram 162 gram Ekran boyutu 5.8 inç Super AMOLED ekran 6.1 inç LCD ekran Ekran çözünürlüğü

1.440 x 2960 piksel (570 ppi) 1.440 x 3.120 piksel (556 ppi) Kulaklık girişi

Var Var (Quad DAC destekli) Depolama alanı

64 GB, 128 GB, 256 GB 64 GB, 128 GB MicroSD kart desteği

Var Var Ödeme servisleri

Samsung Pay LG Pay İşlemci Samsung Exynos 9810 Snapdragon 845 RAM 4 GB 4 GB Kamera Çift 12 MP (f1.5) arka, 8 MP (f1.7) ön Çift 16 MP (f/1.6 ve f/1.9) arka, 8 MP ön Video 2.160p’de 60 fps, 1.080p’de 240 fps, 720p’de 960fps 2.160p’de 60 fps, 1.080p’de 60 fps, 720p’de 120fps Bluetooth sürümü Bluetooth 5 Bluetooth 5 Ekran gövde oranı %84,14 %82,92 Hızlı Şarj Var Var Parmak izi okuyucu

Var Var Su dayanıklılığı

IPX8 IP68 Batarya 3000 mAh 3000 mAh Kablosuz Şarj Var Var Stereo Hoparlör Var Yok Fiyat 749 dolar 749 dolar

LG G7 ThinQ mu Samsung Galaxy S9 mu?

LG G7 ThinQ’nun öne çıkan noktası ekranı ve DAC ses desteği. Onun dışında Samsung S9 ile hemen hemen aynı teknik özelliklere sahipler. Galaxy S9 yavaş çekim video, su koruması ve kamera becerileri gibi noktalarda G7 ThinQ’yu geride bırakıyor.

REKLAMLAR

REKLAMLAR



Eğer müzik dinlemeyi seviyor ve daha büyük ekranlı bir telefon istiyorsanız LG G7 ThinQ en iyi seçim olabilir. Bol bol fotoğraf çekmekten hoşlanıyor ve etkileyici yavaş çekim videolar kaydetmeyi planlıyorsanız o halde Galaxy S9’u tercih edebilirsiniz. Bu aralar LG G7 ThinQ’nun daha ucuza bulunabildiğini belirtelim.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum