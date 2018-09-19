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LG G7 ThinQ ve Samsung Galaxy S9 Karşılaştırması

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İki iddiali akıllı telefon: henüz yeni piyasaya çıkan LG G7 ThinQ ve çok satan Samsung Galaxy S9. Samsung Galaxy S9 daha kompakt bir cihazken, G7 ThinQ biraz daha büyük bir ekrana sahip. LG G7 ThinQ ve Samsung Galaxy S9 karşılaştırması seçim yapmanızı kolaylaştıracak.

LG G7 ThinQ ve Samsung Galaxy S9 Karşılaştırması

Samsung Galaxy S9 LG G7 ThinQ
Boyut 147.7 x 68.7 x 8.5 mm 153.2 x 71.9 x 7.9 mm
Ağırlık 163 gram 162 gram
Ekran boyutu 5.8 inç Super AMOLED ekran 6.1 inç LCD ekran
Ekran çözünürlüğü
 1.440 x 2960 piksel (570 ppi) 1.440 x 3.120 piksel (556 ppi)
Kulaklık girişi
 Var Var (Quad DAC destekli)
Depolama alanı
 64 GB, 128 GB, 256 GB 64 GB, 128 GB
MicroSD kart desteği
 Var Var
Ödeme servisleri
 Samsung Pay LG Pay
İşlemci Samsung Exynos 9810 Snapdragon 845
RAM 4 GB 4 GB
Kamera Çift 12 MP (f1.5) arka, 8 MP (f1.7) ön Çift 16 MP (f/1.6 ve f/1.9) arka, 8 MP ön
Video 2.160p’de 60 fps, 1.080p’de 240 fps, 720p’de 960fps 2.160p’de 60 fps, 1.080p’de 60 fps, 720p’de 120fps
Bluetooth sürümü Bluetooth 5 Bluetooth 5
Ekran gövde oranı %84,14 %82,92
Hızlı Şarj Var Var
Parmak izi okuyucu
 Var Var
Su dayanıklılığı
 IPX8 IP68
Batarya 3000 mAh 3000 mAh
Kablosuz Şarj Var Var
Stereo Hoparlör Var Yok
Fiyat 749 dolar 749 dolar

LG G7 ThinQ mu Samsung Galaxy S9 mu?

LG G7 ThinQ’nun öne çıkan noktası ekranı ve DAC ses desteği. Onun dışında Samsung S9 ile hemen hemen aynı teknik özelliklere sahipler. Galaxy S9 yavaş çekim video, su koruması ve kamera becerileri gibi noktalarda G7 ThinQ’yu geride bırakıyor.

LG G7 ThinQ mu Samsung Galaxy S9 mu?

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Eğer müzik dinlemeyi seviyor ve daha büyük ekranlı bir telefon istiyorsanız LG G7 ThinQ en iyi seçim olabilir. Bol bol fotoğraf çekmekten hoşlanıyor ve etkileyici yavaş çekim videolar kaydetmeyi planlıyorsanız o halde Galaxy S9’u tercih edebilirsiniz. Bu aralar LG G7 ThinQ’nun daha ucuza bulunabildiğini belirtelim.

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