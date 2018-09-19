İki iddiali akıllı telefon: henüz yeni piyasaya çıkan LG G7 ThinQ ve çok satan Samsung Galaxy S9. Samsung Galaxy S9 daha kompakt bir cihazken, G7 ThinQ biraz daha büyük bir ekrana sahip. LG G7 ThinQ ve Samsung Galaxy S9 karşılaştırması seçim yapmanızı kolaylaştıracak.
LG G7 ThinQ ve Samsung Galaxy S9 Karşılaştırması
|Samsung Galaxy S9
|LG G7 ThinQ
|Boyut
|147.7 x 68.7 x 8.5 mm
|153.2 x 71.9 x 7.9 mm
|Ağırlık
|163 gram
|162 gram
|Ekran boyutu
|5.8 inç Super AMOLED ekran
|6.1 inç LCD ekran
|Ekran çözünürlüğü
|1.440 x 2960 piksel (570 ppi)
|1.440 x 3.120 piksel (556 ppi)
|Kulaklık girişi
|Var
|Var (Quad DAC destekli)
|Depolama alanı
|64 GB, 128 GB, 256 GB
|64 GB, 128 GB
|MicroSD kart desteği
|Var
|Var
|Ödeme servisleri
|Samsung Pay
|LG Pay
|İşlemci
|Samsung Exynos 9810
|Snapdragon 845
|RAM
|4 GB
|4 GB
|Kamera
|Çift 12 MP (f1.5) arka, 8 MP (f1.7) ön
|Çift 16 MP (f/1.6 ve f/1.9) arka, 8 MP ön
|Video
|2.160p’de 60 fps, 1.080p’de 240 fps, 720p’de 960fps
|2.160p’de 60 fps, 1.080p’de 60 fps, 720p’de 120fps
|Bluetooth sürümü
|Bluetooth 5
|Bluetooth 5
|Ekran gövde oranı
|%84,14
|%82,92
|Hızlı Şarj
|Var
|Var
|Parmak izi okuyucu
|Var
|Var
|Su dayanıklılığı
|IPX8
|IP68
|Batarya
|3000 mAh
|3000 mAh
|Kablosuz Şarj
|Var
|Var
|Stereo Hoparlör
|Var
|Yok
|Fiyat
|749 dolar
|749 dolar
LG G7 ThinQ mu Samsung Galaxy S9 mu?
LG G7 ThinQ’nun öne çıkan noktası ekranı ve DAC ses desteği. Onun dışında Samsung S9 ile hemen hemen aynı teknik özelliklere sahipler. Galaxy S9 yavaş çekim video, su koruması ve kamera becerileri gibi noktalarda G7 ThinQ’yu geride bırakıyor.
Eğer müzik dinlemeyi seviyor ve daha büyük ekranlı bir telefon istiyorsanız LG G7 ThinQ en iyi seçim olabilir. Bol bol fotoğraf çekmekten hoşlanıyor ve etkileyici yavaş çekim videolar kaydetmeyi planlıyorsanız o halde Galaxy S9’u tercih edebilirsiniz. Bu aralar LG G7 ThinQ’nun daha ucuza bulunabildiğini belirtelim.
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