REKLAMLAR

Temmuz 2018’de Huawei, cep telefonları için uzun zamandır beklenen orta ölçekli işlemci HiSilicon Kirin 710’u piyasaya sürdü. Popüler Kirin 659 yongasetinin devamı olan yeni Kirin 710, daha iyi performans ve verimlilik getiriyor. Peki HiSilicon Kirin 710 mu Snapdragon 660 mı?

HiSilicon Kirin 710 mu Snapdragon 660 mı Daha İyi?

Yeni 12 nm silikon tasarım sürecine sahip olan Kirin 710, Qualcomm’un Snapdragon 660 modeli ile sık sık kıyaslanıyor. Snapdragon 660, güçlü orta menzilli işlemcilerden biri ve Kirin 710’a en yakın rakipler arasında yer alıyor.

Önümüzdeki aylarda, bu iki sekiz çekirdekli işlemciyi birçok yeni orta sınıf akıllı telefonlarda göreceğiz. O nedenle Kirin 710 mu Snapdragon 660 mı şimdiden karar vermek doğru olabilir.

Özellikler Kirin 710 Snapdragon 660 Üretim Süreci 12 nm 14 nm Mimarı 64 bit 64 bit CPU 4 adet ARM Cortex A73 @ 2.2 GHz ve 4 adet ARM Cortex A53 @ 1.7GHz 8 adet Kryo 260 CPU @ 2.2 GHz GPU ARM Mali G51 MP4 Adreno 512 (Vulkan API destekli) Ekran Desteği Bilinmiyor QHD ve WQXGA çözünürlük desteği Bluetooth Desteği 4.2 5.0

Oyun tarafında Snapdragon 660, Kirin 710’dan çok daha hızlı bir grafik birimine sahip. Bu nedenle eğer oyun oynamaktan hoşlanıyorsanız Snapdragon 660’lı telefonu Kirin 710 karşısında daha performanslı bulacaksınız. Snapdragon 660’ın aynı zamanda Qualcomm Quick Charge 4.0, yani hızlı şarj teknolojisi ile geldiğini de belirtelim.

REKLAMLAR

Kirin 710 ise günlük görevlerde Snapdragon 660’dan daha verimli çekirdekler sunuyor. Daha güç tüketen bu çekirdekler sayesinde Kirin 710’lu bir telefon daha uzun batarya ömrüne sahip olacaktır. Şimdi seçiminizi buna göre yapabilirsiniz.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum