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Daha yüksek fitness seviyesi, daha uzun ve daha iyi bir yaşam kalitesi demek. Formda olmak düşük felç riski, kalp ve diyabet hastalıkları ile ilişkilidir. Geçmişte denemiş ve başarısız olmuş olsanız bile, yeni bir egzersiz rejimine başlamak için asla geç değildir. İşte iPhone için en iyi sağlık uygulaması.

iPhone Telefon İçin En İyi Sağlık Uygulaması

Diyet, herhangi bir egzersiz rutininin önemli bir parçasıdır. Karbonhidrat, protein ve yağ gibi izleme makroları hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilir. Fakat kalori takibi kalem ve kağıtla yapılmak zorunda değildir. MyFitnessPal, yemeklerinizi ve atıştırmalıklarınızı günlüğe kaydetmeyi oldukça kolaylaştırıyor. 6 milyondan fazla yiyeceğin bulunduğu veri tabanında bunları tanımanıza yardımcı olacak kullanışlı bir barkod tarayıcısı sunuluyor.

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Tarif bilgilerini transfer edebilir, restoranlardaki öğeleri kaydedebilir ve ayarladığınız sınırlar içinde kaldığınızdan emin olmak için kendi yemek tariflerinizi kullanabilirsiniz. Uygulama ayrıca, egzersiz ve diyet bilgilerinizi tek bir yerde birleştirmenize yardımcı olmak için 50 farklı uygulama arasında veri aktarmanızı sağlıyor ve bir tür egzersiz monitörü olarak işlev görüyor.

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Daha iyi analiz araçları, beslenme bilgileri ve çok daha fazlasını reklamsız bir deneyim ile elde etmek isterseniz ayda 5 ABD doları ödeyebilirsiniz.

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