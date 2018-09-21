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Akıllı telefonların bataryaları güneş sıcağına ve ortam sıcağına tam dayanıklı değildir. Güneş sıcaklığının altında kalan bir batarya patlama tehlikesi gösterebilir. Patlama tehlikesine karşı birçok önlem alabilir, bataryanın patlama riski ile karşı karşıya kalmayabilirsiniz. Durum çubuğunda pil sıcaklığını görmeniz durumu hemen kontrol altına almanızı sağlayacaktır. Bu yüzden durum çubuğuna pil sıcaklığı eklemeniz akıllı telefonun batarya sağlığı açısından oldukça önemli bir unsurdur.

Android: Durum Çubuğunda Bataryanın Sıcaklığını Gösterme

Android telefonunuzun durum çubuğunda bataryanın sıcaklığını görüntüleyerek bataryanın ne kadar sıcaklığa maruz kaldığını görebilirsiniz. Durum çubuğunda bataryanın sıcaklığını görebilmek için Android telefonunuza Google Play Store‘dan ücretsiz olarak Cool Tool isimli uygulamayı indirmeniz gerekmektedir. Uygulamayı buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

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Uygulamayı indirdikten sonra açın. Uygulama ana ekranındaki başlıklardan Etiketler‘e tıklayın. Buradaki seçeneklerden Pil Seviyesi ve Pil Sıcaklığı‘nı seçin. Durum çubuğunda pil seviyesi ve pil sıcaklığını görmeyi etkinleştirmek için uygulama ana ekranının sağ üst köşesindeki daireye tıklayın. Böylece durum çubuğuna pil sıcaklığını ekleyebilirsiniz.

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Pil sıcaklığını durum çubuğunda konumlandırmak istiyorsanız Cool Tools’un ana ekranındaki başlıklardan Ana sekmesini seçin. Açılan sayfayı aşağı doğru kaydırın ve pil sıcaklığını konumlandırmak için daireyi kullanın. Ana sekmesinden pil sıcaklığı göstergesini konumlandırabileceğiniz gibi yazı tipi ve pencerenin temasını da değiştirebilirsiniz.

Android: Durum Çubuğunda Bataryanın Sıcaklığını Gösterme ve diğer tüm konular hakkında sorularınızı bize forum sayfamız üzerinden yeni konu açarak iletebilirsiniz. Forum sayfamıza buraya tıklayarak gidebilirsiniz. Sağlıcakla kalın!