Instagram’da “Repost” Özelliği Nihayet Geliyor

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Instagram kullanıcılarının sıklıkla kullandığı repost özelliği bilindiği gibi sadece ve sadece üçüncü parti uygulamaların yardımıyla yapılıyor. Instagram tarafından gelen son haberler gösteriyor ki, firma önümüzdeki günlerde yayınlayacağı yeni sürümüne bu özelliği dahil edecek. Özellikten daha önceki birçok yenilikte de olduğu gibi ilk etapta sınırlı sayıda kullanıcı faydalanmaya başlayacak. Repost özelliğine erişebilen kullanıcı sayısı Instagram’a bağlı olarak dalga dalga artmaya başlayacak.

Bu özelliğin en başından beri Instagram‘da bulunmama nedeni, uygulamasının doğasına aykırı olduğunun düşünülmesi. Fakat kullanıcıların üçüncü parti uygulamara gösterdiği ilgiden olacak ki, en sonunda yapımcılar bu özelliği de dahil etme kararı aldı. Yeni eklenecek özellikler arasında zamanlanmış paylaşım olduğu da tahmin ediliyor ki zaten buna da Facebook‘tan birçok kullanıcı ve şirket sayfası aşina. Hatta zamanlanmış paylaşımın da ilk etapta sadece şirket hesaplarına açılması da ihtimal dahilinde.

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