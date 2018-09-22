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iOS 12 çalıştıran iPhone telefonunuzda Face ID özelliği için bir başka yüz daha tanımlayabilirsiniz. İkinci kayıt, yüzünüzün farklı bir görünümü olmak zorunda değildir. Bu sizden tamamen farklı bir yüz olabilir. Örneğin, siz ve bir yakınınız birbirinizin iPhone’larını bazı durumlarda kullanma eğilimindeyse pratik bir çözüm olabilir. Bu nedenle iOS 12 çalıştıran iPhone’a iki farklı yüz tanıma eklemek mümkün.

iOS 12: Telefona İki Farklı Yüz Tanıma Eklemek

Face ID için ikinci bir yüzü kaydetmek için, yüzünüzü ilk kez kaydettiğinizde yaptığınız gibi “Face ID ve Parola” ayarlarına gidin. Ardından, Aşağı kaydırın ve Görünümler bölümünde “Face ID’yi Ayarla” seçeneğini seçin. Taramayı başlatmak için “Başlat“a basın.

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Şimdi, başka birinin yüzünü veya ikinci yüzünüzü taramaya başlayabilirsiniz. Gözlüklerinizi, şapkanızı veya peruğunuzu çıkarın ve Face ID’yi açıp yüzünüzü ekrandaki kamera çerçevesine konumlandırın. Daireyi tamamlamak için başınızı yavaşça hareket ettirin. Tarama tamamlandığında, “Devam” a basın, ardından tekrar tarayın ve bitirmek için “Sürdür” düğmesine basın. Şimdi telefonunuz birden fazla kişiyi tanıyacak.

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