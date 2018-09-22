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Apple iPhone X, XS, XS Max ve XR ile uygulamalar arası geçiş için yeni ve zarif bir çözüm buldu. Ana ekran butonunun gitmesiyle bu özelliği ortadan kaldırmak yerine, yeni hareketler oluşturdular. Böylece iPhone X ve daha sonra çıkan XS, XS Max ve XR’de son uygulamara erişmek için artık daha sezgisel yollar var. Peki iPhone X, XS, XS Max ve XR’de uygulama değiştirici nasıl kullanılır?

iPhone X, XS, XS Max ve XR’de Uygulama Değiştirici Nasıl Kullanılır?

Yöntem 1 – Uygulama Değiştiriciye Erişim

Çoklu görev arayüzünü kullanmak için ekranın alt kısmına basın ve yukarı kaydırın ancak hareketi ekranın ortasında duraklatın. Yeterince uzun süre tutulduğunda (birkaç saniyeden daha az), ekranın sol tarafında uygulama değiştiriciye başarılı bir şekilde girdiğinizi gösteren bir menü açılır. Buradan, eski iPhone‘larda yaptığınız gibi açık uygulamalarınız arasında gezinmek için sola veya sağa kaydırabilirsiniz.

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Yöntem 2 – Açık Uygulamalar Arasında Geçiş

Hem kullandığınız bir uygulamaya geri dönmek istediğinizde hem de diğer tüm açık uygulamaları arka plandan kaldırmak için yapabileceğiniz daha yararlı bir hareket bulunuyor. Örneğin, e-posta uygulamanızla market listesi oluşturduğunuz uygulama arasında hızlıca geçiş yapmak istediğinizde bu kullanışlı olabilir. iPhone X, XS, XS Max ve XR’de bu mümkün.

Ekranın alt kenarı boyunca sola veya sağa kaydırarak, tüm açık uygulamalar arasında gezinin. Soldan sağa kaydırma işlemi bir önceki uygulamaya dönmenizi sağlarken, sağdan sola kaydırma işlemi son uygulamaya dönmenizi sağlayacaktır.

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Yöntem 3 – Açık Uygulamalar Arasında Daha Hızlı Geçiş

iPhone X, XS, XS Max veya XR’yi nasıl tuttuğunuza bağlı olarak, bu son işlemin daha da hızlı bir yöntemi mevcut. Önceki iki yöntem, hareketi ekranın alt kenarından başlatmanızı gerektirir, ancak bu yöntem biraz daha kolaydır.

Normal sağa veya sola kaydırma hareketi yerine bu kez ekranın sağ alt köşesinden veya sol alt köşesinden parmağınızı kaydırmaya çalışın. Standart yöntemden daha hızlı şekilde uygulamalar arasında geçiş yaparsınız.

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