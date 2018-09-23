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iPhone XS, XS Max ve XR’de fotoğraf yazdırmak sandığınızdan daha kolay olabilir. Öyle ki fotoğrafları doğrudan iOS Fotoğraflar uygulamasından basabilirsiniz. Web sayfalarını yazdırmak bile mümkün. Burada Safari’nin Sayfayı Yazdır özelliğini kullanmak yeterli.

iPhone XS, XS Max ve XR’de Fotoğraf Yazdırmak

iPhone’da fotoğraf yazdırmak ise bundan farklı değil. AirPrint özelliğini sahip bir yazıcı ile bunu kolayca yapabilirsiniz. Tek bir fotoğraf yazdırmak için o fotoğrafı seçebilir ve seçenekler menüsünden Yazdır komutunu verebilirsiniz.

iPhone’da birden çok görüntüyü yazdırmak istediğinizde ise Koleksiyonlarınız sekmesini açmanız gerekiyor. Ardından sağ üst köşedeki Seç’e dokunun. Şimdi yazdırmak istediğiniz tüm fotoğrafları seçin. Eklediğiniz her resimle birlikte bir onay işareti görürsünüz. Seçiminizi kaldırmak için bu işarete tekrar dokunun.

Yazıcıdan basmak istediğiniz tüm öğeleri seçtikten sonra, son olarak sol üst köşedeki Paylaş düğmesine basın, Yazdır simgesini seçin ve iPhone’un bağlı olduğu yazıcının otomatik olarak resimleri basmaya başlamasını seyredin. Tüm işlem bu kadar kolay.

AirPrint Özelliği Olmayan Yazıcı Kullanma

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Kullandığınız kablosuz yazıcı AirPrint’i desteklemiyorsa ne olur? En iyi seçenek, yazıcınızın kendine özgü bir uygulamasının olup olmadığını öğrenmektir. Çoğu yazıcı üreticisi (Epson, HP ve Canon dahil), aynı ağ üzerinde kendi donanımlarıyla çalışacak şekilde tasarlanmış uygulamalar sunar.

Epson iPrint Çözümü

Örneğin Epson iPrint ile fotoğraf kitaplığınızdan birden çok fotoğrafı seçebilir; Dropbox, Evernote, Google Drive ve Microsoft OneDrive hesaplarınızdaki belgeleri ya da Open In özelliği ile paylaşılan dosyaları bastırabilirsiniz.

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HP’nin ePrint Uygulaması

Ayrıca web sayfalarını indirmek ve yazdırmak için yerleşik bir web tarayıcısı bulunur. HP’nin ePrint Enterprise uygulaması ise iş ortamında aynı ağa bağlı HP yazıcılarını kontrol etmenizi sağlar. Dropbox ve Facebook Fotoğraflar gibi bulut servislerini destekler.

PrintDirect

PrintDirect ile bir belgeyi, web sayfasını veya başka bir dosyayı kolayca yazdırabilirsiniz. Uygulama AirPrint özelliği olan ya da olmayan tüm kablosuz yazıcılarla çalışır. iPhone’da yazdırmak için bir belgeyi, web sayfasını veya başka bir dosyayı açın ve Paylaş > Aç > Yazdır yolunu izleyin. Böylece seçtiğiniz bir dosyayı önce yazdırma ayarlarını değiştirmek için uygulamaya gönderin.

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