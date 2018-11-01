iPhone güncelleme sorunu ile baş etmek zaman zaman güç olabiliyor. Eğer siz de iPhone’u güncellerken bazı sorunlar yaşıyorsanız aşağıdaki rehberimize göz atabilirsiniz.

iPhone Bir Türlü Güncellenmiyor Sorunu Çözümü

iPhone güncellenmiyor sorunu için uygulayabileceğiniz birkaç adım bulunuyor. Bunlardan en isabetli olanı güncellemeyi iTunes aracılığıyla yüklemeye çalışmaktır. iPhone’u bilgisayarınıza bağlayın ve iTunes programını açın. Ardından iPhone’u şu tuşları kullanarak yeniden başlatın:

iPhone 8 ve daha yeni: Ses Yükseltme tuşuna bir kez basın, Ses Alçaltma tuşuna bir kez basın ve yan düğmeye uzunca basılı tutun.

iPhone 7: Yan düğme ile Ses Alçaltma düğmelerine uzunca basılı tutun.

iPhone 6 ve daha eski: Güç butonuyla ana ekran butonuna uzunca basılı tutun.

iTunes logosunu görünceye dek tuşlara basılı tuttuktan sonra bilgisayarınızın ekranında içinde Geri Yükle ve Güncelle butonları bulunan bir pencere ile karşılaşacaksınız. Buradan Güncelle butonuna basarsanız iTunes’u iPhone’u güncellemeye başlayacaktır.