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Samsung Galaxy Tab Active 2 Android 8.0 Oreo güncellemesi yayınlanma tarihini paylaşacağız. Güney Kore merkezli teknoloji firması Samsung’un geçtiğimiz yıl satışa sunduğu Galaxy Tab Active 2 tablet 8 inç genişlikli LCD kapasitif ekran, 14 nm üretim teknolojili Exynos 7870 Octa yongaseti, 3 GB RAM, 16 GB kapasiteli dahili depolama birimi, arka kısımda 8 MP çözünürlüklü ana kamera, ön yüzde 5 MP çözünürlüklü selfie kamerası ve 4450 mAh kapasiteli pil gibi bileşenler içeriyor.

Stylus kalem, IP68 su ve toza karşı dayanıklılık sertifikası ile MIL-STD-810G standardıyla uyumlu olan tablet kutusundan Android 7.1.1 Nougat işletim sistemi versiyonuyla çıkıyordu.

Android cephesinde firmalar şu an orta ve üst seviye ürünlere iki yıl boyunca Android versiyon güncellemesi desteği sunuyor. Sonrasında bir yıl süreyle güvenlik güncellemeleri devam ediyor.

Cihazla uyumlu Android Oreo işletim sistemi güncellemesi çalışmaları sürüyor. Cihazın bundan sonra majör bir Android işletim sistemi güncellemesi alıp almayacağını zaman gösterecek.

Samsung Galaxy Tab Active 2 Android 8.0 Oreo Güncellemesi

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Samsung Türkiye’nin akıllı telefon ve tabletleriyle ilgili güncelleme bilgilerinin yer aldığı Güncel miyiz? web sitesinde paylaşılan bilgilere bakılırsa Galaxy Tab Active 2 tablet için Android 8.0 Oreo işletim sistemi güncellemesi test aşamasında. Güncellemenin 16 Kasım 2018’de dağıtıma sunulması bekleniyor.

Tabii Android akıllı telefon ve tabletler için hazırlanan güncellemelerin bildirimlerinin tüm cihazlara aynı anda ulaşmadığı unutulmamalı. Kullanıcıların sabırlı olmaları ve güncelleme bildirimi için günler – haftalarla ifade edilebilecek süre boyunca beklemeleri gerekebilir. Güncellemenin dağıtımının ertelenmesi de söz konusu olabilir, bu durumlarla daha önce karşılaştık.

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