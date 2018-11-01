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2019 mobil oyuncular için harika bir yıl olacak gibi görünüyor. FarmVille’in yapımcısı Zynga, en az üç önemli seriyi, Game of Thrones, Harry Potter ve Star Wars’ı 2019’da birer mobil oyuna haline getiriyor.

Zynga’dan Game of Thrones, Harry Potter ve Star Wars Oyunları

Zynga, yeni bir Star Wars oyunu yapmak için Disney ile çok ürünlü bir lisans anlaşması imzaladı. Oyun hali hazırda geliştiriliyor ve 2019’da piyasaya sürülecek. Ek olarak, Zynga’nın HBO ile lisans anlaşması yapması şirkete iki yeni Game of Thrones oyunu geliştirme ve yayınlama hakkı verdi. Zynga ilk Game of Thrones oyununun, 2019‘un ikinci yarısında çıkacağını açıkladı.

Zynga son olarak, Warner Bros. Interactive Entertainment ile yeni bir lisans anlaşması imzaladı ve böylece yeni bir Harry Potter mobil oyununu geliştirme ve yayınlama hakkı kazandı. Belirtilenlere göre bu Harry Potter oyunu diğerleri kadar heyecan verici olmayabilir. Türü itibariyle üçlü eşleştirme oyunu olacak.

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