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ASUS ZenFone 3 Max sıfırlama sonrası Google hesabı sorunu ve sorunun çözümü için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Tayvan merkezli teknoloji firması ASUS’un beğenilen akıllı telefon modellerinden ZenFone 3 Max’e sahipseniz ve cihazı herhangi bir sebeple fabrika ayarlarına döndürdüyseniz ilk açılışta önceki Google hesabıyla oturum açmanız istenebilir. Bu hesabın parolasını anımsayamıyor olabilir, yeni bir hesapla giriş yapmak isteyebilirsiniz. Bunun için ele aldığımız aşamaları izlemeniz yeterli olacaktır.

İşleme başlamadan önce akıllı telefonunuzu yeteri kadar şarj ettiğinizden emin olun. Tüm bilgilerinizi yedekleyin. İşlem sırasında ya da sonrasında meydana gelebilecek sorunlarda sorumluluğun kendinizde olduğunu hatırlatalım.

ASUS ZenFone 3 Max Sıfırlama Sonrası Google Hesabı Sorunu ve Çözümü

Öncelikle bu bağlantıdaki dosyayı ve buradan SP Flash Tool aracını indirin.

Flash Tool aracını çalıştırın.

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Arayüzde Scatter-loading File yazan bölümün sağ kısmındaki Choose butonuna tıklayın ve indirmiş olduğunuz dosyayı seçip Open butonunu kullanın.

Yazılım arayüzündeki Format sekmesini görüntüleyin, buradaki Manual Format Flash kutucuğunu işaretleyin.

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Begin Address kutucuğuna 0x13c00000 yazın. Format Length kutucuğuna ise 0x100000 yazın.

Sağ üst bölümde yer alan Start butonuna tıklayın.

ZenFone 3 Max akıllı telefonu güç tuşunu kullanarak kapatın ve kişisel bilgisayarınıza USB kablosuyla bağlayın.

Flash’lama işlemi otomatik olarak başlatılacaktır.

İşlem tamamlandığında ASUS ZenFone 3 Max akıllı telefonda karşı karşıya kalmış olduğunuz sorunun çözüldüğünü göreceksiniz.

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