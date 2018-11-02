REKLAMLAR

T-Mobile tarafından yapılan yeni açıklamaya bakılırsa insanlar T-Mobile mağazalarının önünde OnePlus 6T için oldukça uzun kuyruklar oluşturmuşlar. Öyle ki bu kuyruklar 2018 iPhone’lar için oluşturulan kuyruktan daha uzun olmuş.

İnsanlar OnePlus 6T İçin iPhone’dan Daha Uzun Kuyruk Oldu

T-Mboile OnePlus 6T için özel bir kredi sunuyor. Aslında bunu birçok telefon için yaptı. Bu kampanya ile OnePlus 6T satın almak için 300 dolar kredi sahibi oluyorsunuz. Böylece telefonun fiyatı 580 dolardan sadece 280 dolara düşürüyor. Apple, Samsung ve diğerlerinin 1000 dolarlık amiral gemileriyle karşılaştırıldığında ne kadar ucuz olduğunu siz düşünün.

OnePlus ilk kez T-Mobile ve Qualcomm’ın desteğiyle ABD pazarına girdi. Dolayısıyla OnePlus bu ülkedeki başarısının büyük bir kısmını T-Mobile‘ın çabalarına borçlu. Başka bir Çinli firma olan ZTE’nin OnePlus ile aynı kaderi paylaşamıyor olması ise üzücü. T-Mobile her iki Çinli marka için önemli kampanyalar yürüttü ve yürütmeye devam ediyor.

REKLAMLAR

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum