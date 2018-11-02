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Xiaomi, 2018’de 100 milyondan fazla akıllı telefona ulaşmayı hedeflemişti ve en son bilgilere göre bu kilometre taşına ulaşmayı başardı. Lei Jun, 26 Ekim’de bu sayıya ulaşıldığını duyurduğu Pekin, Çin’deki Zhong Guan Cun Forumu’nda bir konuşma yaptı.

Xiaomi 10 Ayda 100 Milyon Adet Sattı

Xiaomi’nin kurucusu ve All-China Sanayi ve Ticaret Federasyonu Başkan Yardımcısı Lei Jun, şirketinin iç pazarda en hızlı büyüyen şirket olduğunu söyledi. Ayrıca “teknolojik yenilikler ve yıllar içinde kalite iyileştirme çabaları” için ekibine teşekkür etti.

26 Ekim’de saat 11:23’te Xiaomi, 100 milyondan fazla akıllı telefon sevkıyatına ulaştı. Bu gelişmeyi tam olarak 2010 yılında şirketi kurduğu Zhong Guan Cun Bilim Parkı’nda duyurmayı seçti. Bazı Çin medyası için burası “Çin Silikon Vadisi” olarak adlandırılıyor ve dahil girişimciler yeni buluş ve teknolojilerini burada tanıtıyorlar.

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