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ZTE nubia X nihayet çıkış yaptı ve beklendiği gibi iki ekranlı olan bu amiral gemisi telefon resmen göreve başlamış oldu. Cihaz iki ekran ve aynı zamanda iki parmak izi okuyucu ile geliyor.

ZTE nubia X İki Ekran ve İki Parmak İzi Okuyucu ile Geliyor

Muhtemelen en iyi özellik, %93,6 ekran / vücut oranına ulaşan ana ekran. Cihaz ön OLED ve arka LCD yapıda. Ana ekran FHD+ (1080 x 2280 piksel) çözünürlük ve 19:9 en boy oranı sunuyor. 6.26 inç büyüklüğe sahip. İkincil ekran ise 5.1 inç ve aynı 19: 9 en boy oranına sahip. Ancak daha düşük HD+ (720 x 1520) çözünürlük sunuyor.

ZTE nubia X, 6 GB veya 8 GB RAM ile eşleştirilen Snapdragon 845 yonga seti ile geliyor. Depolama alanı 256 GB’a kadar çıkıyor ve 64 GB‘lık başlangıç değeri buna karşın oldukça düşük. Zira microSD kart desteklenmiyor.

Nubia X’in ön tarafa bakan bir kamerası yok, çünkü ikincil ekranı kullanarak kolayca selfie’ler çekebilirsiniz. 24 MP olan lens daha parlak bir f / 1.7 objektife sahipken, 16 MP ana objektif ile (f / 1.8) bazı oldukça keskin fotoğraflar elde edebilirsiniz. Kameralar, AI sahne tanıma özelliği ile PDAF faz algılama ve otomatik odaklama desteklerine sahipler.

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Nubia X, en az bir günlük kullanım süresi vaat eden bir 3,800 mAh batarya ile geliyor ve Android 8.1 Oreo’nun nubia UI 6.0.2 arayüzünü çalıştırıyor. İlginç bir şekilde, telefonun iki tarafında bulunan iki ayrı parmak izi okuyucusu var. Hangisini kullandığınıza bağlı olarak, o ekranın kilidini açıyorsunuz. Ne yazık ki, 3,5 mm ses girişi yok.

ZTE nubia X, Deep Grey, Black Gold ve Sea Light Blue renkleriyle sunulmaktadır. Standart 6 GB / 64 GB versiyonu 3,299 CNY (473 dolar), 8 GB / 128 GB konfigürasyonu ise 3,699 CNY (530 dolar) fiyat etiketine sahip ve 8 GB / 256 GB içinse 602 dolar talep ediliyor. Çıkış tarihi 5 Kasım olarak açıklandı.

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