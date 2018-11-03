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Şimdiye dek Samsung Galaxy S10 ve S10+ cihazlarında farklı bir tür parmak izi okuyucusu olacağına dair söylentiler epey yayılmıştı. Şimdiyse Samsung’un Galaxy S10‘ları ultrasonik bir sensörle donatacağını duyuyoruz.

Samsung Galaxy S10 Ultrasonik Parmak İzi Okuyucu ile Geliyor

Popüler sızıntılara imza atan @IceUniverse, Galaxy S10 / S10+ üzerindeki olası parmak izi tarayıcısıyla ilgili oldukça ilgi çekici ayrıntılar paylaştı. Sayfa, Samsung’un yaklaşan amiral gemilerinde kullanılacak olan ultrasonik parmak izi okuyucusunun henüz yeterince hızlı olmadığını açıkladı. Bu nedenle Samsung’un hem ultrasonik hem de ekran içi parmak izi sensörünü bir arada sunacağını iddia etti.

Yeni Samsung Galaxy S10 ve S10+ telefonlarının yeni moda olan delikli ekran ile geleceği bir süredir yapılan tahminler arasındaydı. Samsung bununla ilgili bir etkinlik bile düzenledi ve teknolojiyi fazla detay vermeden tanıttı. Bu tasarımda özçekim kamerası oldukça küçük bir alanı işgal ediyor. Galaxy S10 ve S10 Plus çıkış tarihi yaklaşırken gelişmelerin hızı da artık artmaya başladı.

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