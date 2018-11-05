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Samsung’un katlanabilir akıllı telefonu ile ilgili ilk ayrıntıları resmen duyurmasına yalnızca iki gün kaldı. Ancak bazı ekstra bilgiler çevrimiçi olarak ortaya çıkıyor. Buna göre katlanabilir Samsung Galaxy F 512 GB hafızaya sahip olacak.

Katlanabilir Samsung Galaxy F 512 GB Hafızaya Sahip Olacak

Bir diğer yeni bilgi cihazın renk seçeneği ile ilgili. Samsung Galaxy F “Silver” isminde gümüş tonlarında bir renge sahip olacak. Bu renk tüm çerçeveler ve arka kısım dahil olmak üzere cihazı boydan boya saracak. Samsung Galaxy F’in farklı bir renge sahip olduğu tek kısım çerçeveleri olacak.

Katlanabilir telefonun çerçeveleri siyah bir tonda olacak. Bununla birlikte Samsung Galaxy F özellikleri arasında 7.3 inç bir ekran bulunacak. Diğer özelliklere gelindiğinde Galaxy F, Qualcomm’un yeni Snapdragon 8150 çipsetini kullanacak. RAM miktarı ise hala onaylanmayı bekliyor.

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Dahili depolama kapasitesi için 512 GB seçeneğinin sunulacağı iddialar arasında. Hatta microSD kart desteği sayesinde bunun 1 TB’a yükseltilebileceği tahmin ediliyor. Tüm bunlar 5000 mAh bir batarya kapasitesi ile birleştirilerek son kullanıcıya sunulacak. Çift SIM destekli Samsung Galaxy F çıkış tarihi önümüzdeki günlerde belli olabilir.

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