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Android‘li akıllı telefonunuzda Instagram, Facebook, WhatsApp İçin Fotoğraf Kırpmak üzere kullanabileceğiniz başarılı bir uygulamayı tanıyacağız. Sosyal ağ siteleri ve anlık mesajlaşma uygulamaları son yıllarda hayatımızın vazgeçilemez bir parçası haline geldi. Artık yaptıklarını sosyal ağ hesaplarında paylaşamadan duramayan insanların çağındayız.

Bu durum eskiden farklı anlamlar taşıyan bazı aktivitelerde de önemli değişikliklere sebep oldu. Akıllı telefonların kameralarının çok da iyi olmadığı dönemlerde kompakt dijital fotoğraf makineleri revaçtaydı. Hem akıllı telefonların kameralarının tatmin edici noktaya ulaşması hem de çekilen fotoğrafların kolayca sosyal ağlarda ve anlık mesajlaşma uygulamalarında kullanılabilmesi sayesinde artık fotoğraf konusu -profesyonel kullanım senaryoları dışında- akıllı telefonlara emanet.

Instagram, Facebook, WhatsApp gibi sosyal ağ ve anlık mesajlaşma uygulamalarında kullanacağınız fotoğraflar için gerekli kırpma işlemlerini halletmek üzere bir uygulama arayışında olabilirsiniz. Square Quick Pro fotoğraflarınızı sosyal ağlarda kullanım için doğru formata dönüştürebiliyor.

Android: Instagram, Facebook, WhatsApp İçin Fotoğraf Kırpmak

Öncelikle uygulamayı Google Play uygulama mağazasında aratarak ya da aşağıdaki widget aracılığıyla akıllı telefonunuza yükleyin.

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Kurulumun ardından uygulamayı çalıştırın.

Arayüzdeki mavi renkli Square butonuna dokunun.

butonuna dokunun. Kırpmak istediğiniz fotoğrafı seçin.

Alt kısımda, ilk sıradaki Ratio ikonuna dokunun.

ikonuna dokunun. Görseli kullanacağınız sosyal ağ ile ilgili seçimi yapın.

Menüyü gizlemek için görselin altındaki aşağıyı gösteren oka dokunun.

Fotoğrafta dilediğiniz düzenlemeleri gerçekleştirin.

Sağ üst kısımdaki kaydetme butonunu kullanın.

Fotoğrafı cihazınıza kaydedebilir ya da doğrudan ilgili sosyal ağ / anlık mesajlaşma uygulamasıyla paylaşabilirsiniz.

Soru, yorum ve değerlendirmeleriniz için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.