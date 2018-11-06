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Huawei Mate 10 Lite ve Huawei P20 Lite Karşılaştırması

Huawei P20 Lite ve Huawei P20 Pro Karşılaştırması
Huawei P20 Lite ve Huawei P20 Pro Karşılaştırması
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Huawei P20 Lite ve Huawei Mate 10 Lite karşılaştırması merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar yakın fiyatlandırmalara ve özelliklere sahip. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?

Huawei Mate 10 Lite ve Huawei P20 Lite Karşılaştırması

Huawei Mate 10 Lite ve Huawei P20 Lite Karşılaştırması

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Huawei Mate 10 Lite ve Huawei P20 Lite Karşılaştırması

Huawei P20 Lite Huawei Mate 10 Lite
Boyut 148.6 x 71.2 x 7.4 mm 156.2 x 75.2 x 5.7 mm
Ağırlık 145 gram 164 gram
Ekran boyutu 5.84 inç IPS ekran 5.9 inç IPS ekran
Ekran çözünürlüğü
 1080 x 2240 piksel (407 ppi) 1080 x 2160 piksel (407 ppi)
İşletim sistemi
 Android 8.0 (Oreo) Android 7.0 (Nougat)
Depolama alanı
 64 GB 64 GB
MicroSD kart desteği
 Var Var
İşlemci HiSilicon Kirin 659 HiSilicon Kirin 659
Ekran Oranı
 %80.46 %76.48
RAM 4 GB 4 GB
Kamera Çift 16 MP (f/2.2), 2 MP arka, 16 MP (f/2.0) ön Çift 16 MP (f/2.2) + 2 MP arka, Çift 13 MP (f/2.0) + 2 MP ön kamera
Video 2160p’de 30fps, 1080p’de 30/60fps 1080p’de 30 fps
Bluetooth sürümü Bluetooth 4.2 Bluetooth 4.2
Yuvalar USB Type-C MicroUSB
Parmak izi okuyucu
 Var Var
Su dayanıklılığı
 Yok Yok
Batarya 3000 mAh 3340 mAh

Huawei Mate 10 Lite mi Huawei P20 Lite mı?

Huawei Mate 10 Lite ile Huawei P20 Lite arasında neredeyse fiyat farkı bulunmuyor. Cihaz aynı performansı sunuyor ancak P20 Lite kamera performansı ve ekran gövde oranı anlamında daha önde. Hızlı şarj sunuyor ve ayrıca çok daha hafif.

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