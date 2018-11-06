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Huawei P20 Lite ve Huawei Mate 10 Lite karşılaştırması merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar yakın fiyatlandırmalara ve özelliklere sahip. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?
Huawei Mate 10 Lite ve Huawei P20 Lite Karşılaştırması
|Huawei P20 Lite
|Huawei Mate 10 Lite
|Boyut
|148.6 x 71.2 x 7.4 mm
|156.2 x 75.2 x 5.7 mm
|Ağırlık
|145 gram
|164 gram
|Ekran boyutu
|5.84 inç IPS ekran
|5.9 inç IPS ekran
|Ekran çözünürlüğü
|1080 x 2240 piksel (407 ppi)
|1080 x 2160 piksel (407 ppi)
|İşletim sistemi
|Android 8.0 (Oreo)
|Android 7.0 (Nougat)
|Depolama alanı
|64 GB
|64 GB
|MicroSD kart desteği
|Var
|Var
|İşlemci
|HiSilicon Kirin 659
|HiSilicon Kirin 659
|Ekran Oranı
|%80.46
|%76.48
|RAM
|4 GB
|4 GB
|Kamera
|Çift 16 MP (f/2.2), 2 MP arka, 16 MP (f/2.0) ön
|Çift 16 MP (f/2.2) + 2 MP arka, Çift 13 MP (f/2.0) + 2 MP ön kamera
|Video
|2160p’de 30fps, 1080p’de 30/60fps
|1080p’de 30 fps
|Bluetooth sürümü
|Bluetooth 4.2
|Bluetooth 4.2
|Yuvalar
|USB Type-C
|MicroUSB
|Parmak izi okuyucu
|Var
|Var
|Su dayanıklılığı
|Yok
|Yok
|Batarya
|3000 mAh
|3340 mAh
Huawei Mate 10 Lite mi Huawei P20 Lite mı?
Huawei Mate 10 Lite ile Huawei P20 Lite arasında neredeyse fiyat farkı bulunmuyor. Cihaz aynı performansı sunuyor ancak P20 Lite kamera performansı ve ekran gövde oranı anlamında daha önde. Hızlı şarj sunuyor ve ayrıca çok daha hafif.
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