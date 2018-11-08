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Instagram’da takip ettiğiniz kişiler canlı yayın başlattığında, canlı yayının başladığı bildirimi telefonunuzun kilit ekranına anında bildirim olarak düşer. Bu bildirimin sürekli gelmesinden, takip ettiğiniz kişilerin sürekli canlı yayın yapmasından rahatsız oluyorsanız Instagram’da canlı yayın bildirimleri kapatabilirsiniz.

Instagram’da Canlı Yayın Bildirimlerini Kapatma

Instagram’da canlı yayın bildirimlerini kapattığınızda, takip ettiğiniz kişiler canlı yayın başlattığında bunu bildirim olarak almazsınız. Instagram’da canlı yayın bildirimleri kapatma işlemine ilk olarak Instagram uygulamasına girerek başlayın. Instagram uygulamasının sağ alt tarafındaki profil butonuna dokunarak profilinize girin. Profilinizin sağ üst köşesindeki üç çizgiye dokunun.

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Ekranın sağ tarafında açılan pencereden Ayarlar butonuna tıklayın. Ayarlar penceresi açıldığında ekranı hafifçe aşağı doğru kaydırın ve buradaki başlıklardan Anında İlet Bildirimleri‘ne dokunun. Açılan ekranda Instagram bildirimleriyle alakalı birçok ayar göreceksiniz. Buradaki ayarlardan Canlı Videolar başlığının altındaki seçeneği Kapalı yapın.

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Canlı Videolar bildirimini kapattığınızda telefonunuz kilit ekranında olsa bile takip ettiğiniz kullanıcılar canlı video başlattığında artık bildirim gelmeyecektir. Eğer canlı yayın bildirimlerinin size tekrar gelmesini istiyorsanız yukarıdaki adımların aynısını izleyerek, bu kez Canlı Videolar başlığının altındaki seçeneği Açık‘a seçili hale getirerek bildirimleri etkinleştirebilirsiniz.

Ayarlar ekranındaki diğer başlıklardan Instagram’dan almak istemediğiniz diğer bildirimleri de tek tek kapatabilirsiniz.

Instagram’da Canlı Yayın Bildirimlerini Kapatma ve diğer tüm konular hakkında sorularınızı bize forum sayfamız üzerinden yeni konu açarak iletebilrisiniz. Forum sayfamıza buraya tıklayarak gidebilirsiniz. Sağlıcakla kalın!