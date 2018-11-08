REKLAMLAR

Yeni iPhone üçlüsünün en ucuzu olduğundan iPhone XR’nin grubun en çok satan iPhone’u olacağını tahmin etmek en doğal beklentilerden biri. Ancak görünüşe göre Apple için bu durum pek de öyle değil. Zira iPhone XR beklendiği gibi satmıyor.

iPhone XR Beklendiği Gibi Satmıyor

Nikkei Asian Review tarafından hazırlanan bir rapora göre, 2018’in en uygun fiyatlı iPhone’u, Apple’ın beklemediği şekilde satışlarda pek de iyi bir iş çıkarmıyor. Bu, şirketin model için planlanan “üretim artışı”nı iptal etmesine yol açtı.

Bu hareket XR’nin hayal kırıklığı yarattığına işaret oldu. Çünkü Apple Foxconn ve Pegatron’a ek üretim hatlarına yönelik planları durdurmalarını söyledi. Konuyu bilen bir kaynak: “Foxconn Apple’ın XR modeli için yaklaşık 60 montaj hattı hazırladı, ancak son zamanlarda daha fazla üretmeye gerek duyulmadığı için sadece yaklaşık 45 üretim hattını kullanıyor”.

Pegatron da görünüşe göre benzer bir durumla karşı karşıya kalmış. iPhone XR’nin üretimini hızlandırmayı planlayan Pegatron yeni haberle birlikte sarsıldı. Zira şirkette iPhone XR üretimi için ayrılan hat şu anda maksimum kapasitesinin altında çalışıyor.

REKLAMLAR

Apple’ın iPhone XR için büyük beklentileri olsa da, şimdi iş ortaklarından daha fazla iPhone 8 ve 8 Plus modelleri sipariş ediyor. Dolayısıyla, müşterilerin XR ve XS Max’e göre düşük fiyatlı alternatifleri göz önünde bulundurduklarını düşünüyoruz. iPhone 8 ve 8 Plus iPhone XR’nin başlangıç ​​fiyatı olan 749 dolardan %20 daha ucuz durumda.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum