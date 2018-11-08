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Xbox One sahipleri artık Windows mağazasından ücretsiz olarak PUBG (PlayerUnknown’s Battlegrounds) ve PES (Pro Evolution Soccer) 2019’u indirebilirler. Zira Tıpkı Android ve iPhone‘larda olduğu gibi PUBG ve ayrıca PES 2019 Xbox’da ücretsiz oldu.

PUBG ve PES 2019 Xbox’da Ücretsiz Oldu

PUBG uzun bir süredir tüm Android ve iPhone telefonlarda ücretsiz olarak oynanabiliyordu. Ancak Xbox için durum biraz farklı olacak. Zira PUBG Xbox Live Gold aboneliği (37 TL aylık veya 439 TL yıllık) gerektiriyor çünkü çok oyunculu bir yapım. Diğer yandan PES 2019 ücretsiz olarak indirilebiliyor ancak çevrimiçi olarak arkadaşlarınızla oynamak için yine abonelik almanız gerekiyor.

Microsoft bu hafta sonu oyun odaklı XO18 etkinliğini düzenleyecek bu yüzden bu fırsatların sahnede bir sunuma dönüşmesi muhtemel. Bu anlamda Microsoft’un başka promosyonları da olacağını tahmin ediyoruz. Bu arada PUBG, bir yıl boyunca Xbox’a özel olduktan sonra şimdi PlayStation 4’te kullanıma sunulmaya hazır görünüyor.

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