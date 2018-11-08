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Spotify Connect özelliği şu ana kadar yalnızca Spotify Premium abonelerine özel bir hizmetti. Yani hizmetten reklamlı şekilde, ücretsiz faydalanan kullanıcılar bu özelliği kullanamıyordu. Spotify kısa süre önce gerçekleştirdiği duyuru ile bu kısıtlamanın kaldırıldığını açıkladı. Yani artık Spotify’ı ücretsiz kullananlar da Spotify uygulamasının yüklü olduğu mobil cihazını uzaktan kumanda gibi kullanarak akıllı hoparlör ya da dizüstü bilgisayarındaki müzik oynatımını kontrol edebilecek.

Spotify’ı Ücretsiz Kullananlar Artık Spotify Connect’ten Yararlanabilecek

Spotify Connect özelliğinin kullanımı hayli pratik. Öncelikle Spotify uygulamasını akıllı telefon, tablet veya bilgisayarınızda açın. Sevdiğiniz bir müziği oynatın. Devices Available seçeneğine dokunun. Müziğin oynatılmasını istediğiniz cihazı seçin.

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Spotify’ın Commercial Partners yazılım geliştirme kitine de Connect özelliğinin hem Premium hem de ücretsiz hesap sahiplerinde etkinleştirilmesini sağlayan güncelleme geldi. Tabii Spotify’da ücretsiz hesabı olan kullanıcılar hala bazı kısıtlamalarla karşı karşıya gelecek. Örneğin bir saat içinde belirli sayıda şarkı atlayabilme kısıtlaması var ve çevrimdışı dinlemek üzere müzik indirme gibi özellikler ücretsiz hesaplarda mevcut değil.

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Spotify reklam içeren hesaplar için yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Hizmetten ücretsiz yararlanan kullanıcıların Spotify Premium aboneliğine teşvik edilmeleri hedefleniyor.

Spotify’ın Temmuz – Eylül döneminde 6 Milyon Euro seviyesinde finansal kayıp yaşadığı bilinmekte ancak servis daha fazla sayıda kullanıcıya ulaşmaya devam ediyor. Bu üç aylık periyotta Spotify 87 milyon Premium ve 104 milyon ücretsiz hesabı olan kullanıcı sayısına ulaşmış durumda.

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