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Telefonda koyu tema %60 batarya tasarrufu sağlıyor. Google bu yıl popüler birçok uygulamasına karanlık tema adında yeni bir özellik ekledi. Bunun bir nedeni, Android’in Materyal Tasarımı‘nda kullanılan parlak beyaz arka planının kullanıcıların gözünü kamaştırmasını engellemekti.

Telefonda Koyu Tema %60 Batarya Tasarrufu Sağlıyor

Bir başka sebep de AMOLED panelli Android telefonların Karanlık Mod etkinleştirildiğinde çok daha az pil tüketimi kaydetmesi. Karanlık Mod’u bilmeyenler için, bu arayüz ayarı beyaz renkli arka planları siyah hale getiriyor. AMOLED ekranlı telefonlar karanlık temalı uygulamalarda %60 daha az batarya tüketiyor.

Bu hafta düzenlenen Android Geliştirici Zirvesi etkinliğinde Google, geliştiricilere uygulamalarına Koyu Tema eklemenin aşırı pil ömrü tasarrufu sağladığını belirtti. Etkinlikte Google tarafından paylaşılan bir grafik %50 ekran parlaklığında Koyu Tema açıkken YouTube uygulamasının normalde olduğundan %14 daha az pil tükettiğini gösterdi. Cihaz %100 parlaklığa alındığında ise koyu tema ile %60 daha az pil harcamış.

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Google tarafından gösterilen başka bir grafik normal modda Google Haritalar’ın maksimum parlaklıkta AMOLED ekranlı Pixel cihazda 250 mA pil tükettiğini ve LCD ekranlı Apple iPhone 7’de ise bunun 230 mA olduğunu gösteriyor. Ancak Pixel cihazda karanlık tema etkinleştirildiğinde bu değer %63 düşerek 92 mA‘e ulaşıyor. Karanlık temalar göz sağlığı içinde oldukça önemli.

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