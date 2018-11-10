REKLAMLAR

Samsung, 14 Kasım’da son teknoloji mobil yonga setini duyuruyor. Bu haber şirketin resmi Twitter hesabı üzerinden bugün açıklandı. Exynos yonga seti yeni Samsung Galaxy S10’a ayak uydurması için yenileniyor.

Samsung Galaxy S10 Çipseti Açığa Çıkıyor

Söz konusu yeni Exynos çipseti önümüzdeki sene piyasaya sürülecek olan Galaxy S10’a güç verecek ve bunun Exynos 9820 olarak adlandırılması bekleniyor. Geçmiş söylentiler, çift çekirdekli bir NPU’dan ve üç kümelenmeye sahip sekiz çekirdekli bir işlemcinin varlığından söz etmişti. Bu kümelenmle 2 Samsung tasarımı Mongoose M4 çekirdekleri, iki ARM Cortex-A76 çekirdeği ve 4 yüksek verimli ARM Cortex-A55 çekirdeği olarak sıralanıyor.

REKLAMLAR

Çip, şirketin 7nm EUV süreci kullanılarak üretilecek. Bu %50’ye kadar daha az güç tüketimi ve %20’lik bir performans artışı sağlayacak. Yeni Exynos yonga seti, Samsung’un da geliştirdiği 5G modemi destekleyecek Exynos 5100). Dolayısıyla Galaxy S10’un farklı bir sürümünde 5G yetenekleri sunulacak. 5G ağ teknolojisi şu ana kadar son kullanıcı tarafından yeterince heyecan verici bulunmamıştı.