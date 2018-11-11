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Birbirlerinden farklı fiyat aralığında bulunan Honor Play ve Huawei P20 Pro en çok kıyaslanan akıllı telefonlar arasında yer alıyor. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu? İşte Huawei P20 Pro ve Honor Play karşılaştırması.

Honor Play ve Huawei P20 Pro Karşılaştırması

Honor Play Huawei P20 Pro

Boyut 157.91 x 74.27 x 7.48 mm 155 x 73.9 x 7.8 mm Ağırlık 176 gram 180 gram Ekran boyutu 6.3 inç IPS ekran 6.1 inç AMOLED ekran Ekran çözünürlüğü

1080 x 2340 (FHD+) 1080 x 2240 piksel (407 ppi) İşletim sistemi

Android 8.1 (Oreo) Android 8.1 (Oreo) Depolama alanı

64 GB 128 GB MicroSD kart desteği

Var Var Ekran / Gövde oranı

%83.07 %81.99 İşlemci HiSilicon Kirin 970 HiSilicon Kirin 970 RAM 4 GB 6 GB Kamera Çift 16 MP (f/2.2), 2 MP (f/2.4) arka, 16 MP (f/2.0) ön Üçlü 40 MP (f/1.8), 20 MP (f/1.6) ve 8 MP (f/2.4) arka, 24 MP (f/2.0) ön Video 2160p’de 30fps 2160p’de 30fps, 1080p’de 60fps, 720p’de 960fps Bluetooth sürümü Bluetooth 4.2 Bluetooth 4.2 Yuvalar Type-C 2.0 Type-C 2.0 Parmak izi okuyucu

Var Var Su dayanıklılığı

Yok IP67 Batarya 3750 mAh 4000 mAh

Honor Play mi Huawei P20 Pro mı Almalı?

Honor Play ve Huawei P20 Pro aynı çipseti kullanıyorlar ve dolayısıyla aynı performansa sahipler. Honor Play buna karşın P20 Pro’dan yarı fiyatına daha ucuz. Honor Play daha büyük ekranlı ve hâlâ daha hafif. P20 Pro ise su koruması ve kamera performansı tarafında öne çıkıyor. Sonuç olarak, Honor Play fiyat / performans anlamında açık şekilde daha başarılı.

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