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Honor Play ve Huawei P20 Pro Karşılaştırması

Honor Play ve Huawei P20 Pro Karşılaştırması
Honor Play ve Huawei P20 Pro Karşılaştırması
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Birbirlerinden farklı fiyat aralığında bulunan Honor Play ve Huawei P20 Pro en çok kıyaslanan akıllı telefonlar arasında yer alıyor. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu? İşte Huawei P20 Pro ve Honor Play karşılaştırması.

Honor Play ve Huawei P20 Pro Karşılaştırması

Honor Play ve Huawei P20 Pro Karşılaştırması

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Honor Play ve Huawei P20 Pro Karşılaştırması

Honor Play Huawei P20 Pro
Boyut 157.91 x 74.27 x 7.48 mm 155 x 73.9 x 7.8 mm
Ağırlık 176 gram 180 gram
Ekran boyutu 6.3 inç IPS ekran 6.1 inç AMOLED ekran
Ekran çözünürlüğü
 1080 x 2340 (FHD+) 1080 x 2240 piksel (407 ppi)
İşletim sistemi
 Android 8.1 (Oreo) Android 8.1 (Oreo)
Depolama alanı
 64 GB 128 GB
MicroSD kart desteği
 Var Var
Ekran / Gövde oranı
 %83.07 %81.99
İşlemci HiSilicon Kirin 970 HiSilicon Kirin 970
RAM 4 GB 6 GB
Kamera Çift 16 MP (f/2.2), 2 MP (f/2.4) arka, 16 MP (f/2.0) ön Üçlü 40 MP (f/1.8), 20 MP (f/1.6) ve 8 MP (f/2.4) arka, 24 MP (f/2.0) ön
Video 2160p’de 30fps 2160p’de 30fps, 1080p’de 60fps, 720p’de 960fps
Bluetooth sürümü Bluetooth 4.2 Bluetooth 4.2
Yuvalar Type-C 2.0 Type-C 2.0
Parmak izi okuyucu
 Var Var
Su dayanıklılığı
 Yok IP67
Batarya 3750 mAh 4000 mAh

Honor Play mi Huawei P20 Pro mı Almalı?

Honor Play ve Huawei P20 Pro aynı çipseti kullanıyorlar ve dolayısıyla aynı performansa sahipler. Honor Play buna karşın P20 Pro’dan yarı fiyatına daha ucuz. Honor Play daha büyük ekranlı ve hâlâ daha hafif. P20 Pro ise su koruması ve kamera performansı tarafında öne çıkıyor. Sonuç olarak, Honor Play fiyat / performans anlamında açık şekilde daha başarılı.

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