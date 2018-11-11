Birbirlerinden farklı fiyat aralığında bulunan Honor Play ve Huawei P20 Pro en çok kıyaslanan akıllı telefonlar arasında yer alıyor. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu? İşte Huawei P20 Pro ve Honor Play karşılaştırması.
Honor Play ve Huawei P20 Pro Karşılaştırması
|Honor Play
|Huawei P20 Pro
|Boyut
|157.91 x 74.27 x 7.48 mm
|155 x 73.9 x 7.8 mm
|Ağırlık
|176 gram
|180 gram
|Ekran boyutu
|6.3 inç IPS ekran
|6.1 inç AMOLED ekran
|Ekran çözünürlüğü
|1080 x 2340 (FHD+)
|1080 x 2240 piksel (407 ppi)
|İşletim sistemi
|Android 8.1 (Oreo)
|Android 8.1 (Oreo)
|Depolama alanı
|64 GB
|128 GB
|MicroSD kart desteği
|Var
|Var
|Ekran / Gövde oranı
|%83.07
|%81.99
|İşlemci
|HiSilicon Kirin 970
|HiSilicon Kirin 970
|RAM
|4 GB
|6 GB
|Kamera
|Çift 16 MP (f/2.2), 2 MP (f/2.4) arka, 16 MP (f/2.0) ön
|Üçlü 40 MP (f/1.8), 20 MP (f/1.6) ve 8 MP (f/2.4) arka, 24 MP (f/2.0) ön
|Video
|2160p’de 30fps
|2160p’de 30fps, 1080p’de 60fps, 720p’de 960fps
|Bluetooth sürümü
|Bluetooth 4.2
|Bluetooth 4.2
|Yuvalar
|Type-C 2.0
|Type-C 2.0
|Parmak izi okuyucu
|Var
|Var
|Su dayanıklılığı
|Yok
|IP67
|Batarya
|3750 mAh
|4000 mAh
Honor Play mi Huawei P20 Pro mı Almalı?
Honor Play ve Huawei P20 Pro aynı çipseti kullanıyorlar ve dolayısıyla aynı performansa sahipler. Honor Play buna karşın P20 Pro’dan yarı fiyatına daha ucuz. Honor Play daha büyük ekranlı ve hâlâ daha hafif. P20 Pro ise su koruması ve kamera performansı tarafında öne çıkıyor. Sonuç olarak, Honor Play fiyat / performans anlamında açık şekilde daha başarılı.
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