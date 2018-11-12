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Geçen günkü sızıntıdan sonra, Samsung Galaxy J4 Core bugün resmi görüntüleriyle karşımızda. Her şeyden önce J4 şirketin ikinci Android Go‘lü telefonu ve muhtemelen gelişmekte olan bu pazarda iddialı bir oyuncu olacak.

6 İnç Ekranlı 3300 mAh Bataryalı Bütçe Telefonu

En dikkate değer özellik ekran olacak. Hala LCD ama büyük bir 6.0 inçlik diyagonal boyuta sahip ve HD+ (720 x 1480) çözünürlükte geliyor. Yeterli bulunmalı ki yonga seti bu yıl güncellenmedi ve aynı Exynos 7570 Quad çipsetinden oluşuyor.

Çipsette dört çekirdekli Cortex-A53 işlemcisi bulunmakta. J2 Core’da gördüğümüz gibi 1,4 GHz hızında çalışıyor. Diğer yandan bellek konfigürasyonu da aynı: 16 GB dahili depolama ile 1 GB RAM, 512 GB microSD kart desteğine sahip.

1 GB RAM sizin şaşırtmasın Android Go, iOS’e benzer şekilde oldukça hafif bir işletim sistemi. Kamera tarafında Samsung Galaxy J4 Core arkada 8 MP f/2.2 lensine sahip. Önde ise 5 MP f/2.2 bizi karşılıyor.

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Düşük güç tüketen bir ekrana ve oldukça az güç tüketen yonga setine rağmen cihaz 3,300 mAh gibi ciddi pil ömrü sunacak bir kapasite ile geliyor. Daha önce de belirtildiği gibi Galaxy J4 Core kutudan 8.1 Oreo ile çıkıyor ve Android Go platformunda çalışıyor.

Şu an itibariyle fiyat ve stok durumu hakkında bilgi verilmedi. Yine de piyasanın en uygun fiyatlı telefonlarından olmasını bekleyebilirsiniz. Siyah, Altın ve Mavi olarak seçeneklerinin bulunduğunu görüyoruz. Renkler oldukça geleneksel.

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