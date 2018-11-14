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Birbirlerinden farklı fiyat aralığında bulunan Honor Play ve Honor 10 en çok kıyaslanan akıllı telefonlar arasında yer alıyor. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu? İşte Honor 10 ve Honor Play karşılaştırması.

Honor Play ve Honor 10 Karşılaştırması

Honor Play Honor 10

Boyut 157.91 x 74.27 x 7.48 mm 149.6 mm x 71.2 x 7.7 mm Ağırlık 176 gram 153 Gram Ekran boyutu 6.3 inç IPS ekran 5.84 inç IPS ekran Ekran çözünürlüğü

1080 x 2340 (FHD+) 1.792 x 828 piksel (432 ppi) İşletim sistemi

Android 8.1 (Oreo) Android 8.1 (Oreo) Depolama alanı

64 GB 128 GB MicroSD kart desteği

Var Var Ekran / Gövde oranı

%83.07 %79.92 İşlemci HiSilicon Kirin 970 HiSilicon Kirin 970 RAM 4 GB 4 GB Kamera Çift 16 MP (f/2.2), 2 MP (f/2.4) arka, 16 MP (f/2.0) ön Çift 16 MP (f1/8) + 24 MP (f1.8) arka, 24 MP (f2.0) FaceTime HD ön Video 2160p’de 30fps 2.160p’de 30 fps, 1.080p’de 60 fps, 720p’de 30fps Bluetooth sürümü Bluetooth 4.2 Bluetooth 4.2 Yuvalar Type-C 2.0 Type-C 2.0 Parmak izi okuyucu

Var Var Su dayanıklılığı

Yok Yok Batarya 3750 mAh 3400 mAh

Honor Play mi Honor 10 mu Almalı?

Honor Play ve Huawei 10 aynı çipseti kullanıyor ve dolayısıyla aynı performansa sahip. Honor Play buna karşılık Honor 10’dan çok daha ucuz. Honor Play daha büyük ekranlı ancak biraz daha ağır. Honor 10 ise sadece kompakt yapısı ve daha iyi kamerası ile öne çıkabiliyor.

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