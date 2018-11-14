Birbirlerinden farklı fiyat aralığında bulunan Honor Play ve Honor 10 en çok kıyaslanan akıllı telefonlar arasında yer alıyor. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu? İşte Honor 10 ve Honor Play karşılaştırması.
Honor Play ve Honor 10 Karşılaştırması
|Honor Play
|Honor 10
|Boyut
|157.91 x 74.27 x 7.48 mm
|149.6 mm x 71.2 x 7.7 mm
|Ağırlık
|176 gram
|153 Gram
|Ekran boyutu
|6.3 inç IPS ekran
|5.84 inç IPS ekran
|Ekran çözünürlüğü
|1080 x 2340 (FHD+)
|1.792 x 828 piksel (432 ppi)
|İşletim sistemi
|Android 8.1 (Oreo)
|Android 8.1 (Oreo)
|Depolama alanı
|64 GB
|128 GB
|MicroSD kart desteği
|Var
|Var
|Ekran / Gövde oranı
|%83.07
|%79.92
|İşlemci
|HiSilicon Kirin 970
|HiSilicon Kirin 970
|RAM
|4 GB
|4 GB
|Kamera
|Çift 16 MP (f/2.2), 2 MP (f/2.4) arka, 16 MP (f/2.0) ön
|Çift 16 MP (f1/8) + 24 MP (f1.8) arka, 24 MP (f2.0) FaceTime HD ön
|Video
|2160p’de 30fps
|2.160p’de 30 fps, 1.080p’de 60 fps, 720p’de 30fps
|Bluetooth sürümü
|Bluetooth 4.2
|Bluetooth 4.2
|Yuvalar
|Type-C 2.0
|Type-C 2.0
|Parmak izi okuyucu
|Var
|Var
|Su dayanıklılığı
|Yok
|Yok
|Batarya
|3750 mAh
|3400 mAh
Honor Play mi Honor 10 mu Almalı?
Honor Play ve Huawei 10 aynı çipseti kullanıyor ve dolayısıyla aynı performansa sahip. Honor Play buna karşılık Honor 10’dan çok daha ucuz. Honor Play daha büyük ekranlı ancak biraz daha ağır. Honor 10 ise sadece kompakt yapısı ve daha iyi kamerası ile öne çıkabiliyor.
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