İki rekabetçi ürün: Bir tarafta başarılı satış rakamlarına ulaşan Samsung Galaxy S9+ ve diğer tarafta ise oyuna sonradan dahil olmanın verdiği avantajı kullanan OnePlus 6T var. Peki hangisi daha iyi? Samsung Galaxy S9+ ve OnePlus 6T karşılaştırması bunu söylüyor.
Samsung Galaxy S9+ ve OnePlus 6T Karşılaştırması
|OnePlus 6T
|Samsung Galaxy S9+
|Boyut
|157.5 x 74.8 x 8.2 mm
|158.1 x 73.8 x 8.5 mm
|Ağırlık
|185 gram
|189 gram
|Ekran boyutu
|6.41 inç AMOLED ekran
|6.2 inç Super AMOLED ekran
|Ekran çözünürlüğü
|1.080 x 2.280 piksel (394 ppi)
|1440 x 2960 piksel (531 ppi)
|İşletim sistemi
|Android 9.0 (Pie)
|Android 8.0 (Oreo)
|Depolama alanı
|128 GB
|128 GB
|MicroSD kart desteği
|Var
|Var
|Ekran gövde oranı
|%85.61
|%83,61
|İşlemci
|Snapdragon 845
|Samsung Exynos 9810
|RAM
|6 GB
|6 GB
|Kamera
|Çift 16 + 20 MP (f/1.7 ve f/1.7) arka, 16 MP ön (f/2.0)
|Çift 12 MP (f/1.5) ve (f/2.4) arka, 8 MP (f/1.7) ön kamera
|Video
|2.160p’de 60 fps, 1.080p’de 60 fps, 720p’de 480fps
|2160p’de 60 fps, 1080p’de 240 fps, 720p’de 960fps
|Bluetooth sürümü
|Bluetooth 5
|Bluetooth 5
|Yuvalar
|USB Type-C
|USB Type-C
|Parmak izi okuyucu
|Var
|Var
|Su dayanıklılığı
|Yok
|IP68
|Batarya
|3700 mAh
|3500 mAh
Samsung Galaxy S9+ mı OnePlus 6T mi?
Cihazların performansları birbirlerine yakın olmakla birlikte OnePlus 6T bir adım önde. Cihaz IP68 su koruması ile gelmiyor ancak daha yüksek batarya ve ekran gövde oranı sunuyor. Büyük ekranla olmasına rağmen 6T, S9+ kadar kompakt. OnePlus 6T daha iyi bir satın alım olacaktır.
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