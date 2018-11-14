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Samsung Galaxy S9+ ve OnePlus 6T Karşılaştırması

Samsung Galaxy S9+ ve OnePlus 6T Karşılaştırması
Samsung Galaxy S9+ ve OnePlus 6T Karşılaştırması
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İki rekabetçi ürün: Bir tarafta başarılı satış rakamlarına ulaşan Samsung Galaxy S9+ ve diğer tarafta ise oyuna sonradan dahil olmanın verdiği avantajı kullanan OnePlus 6T var. Peki hangisi daha iyi? Samsung Galaxy S9+ ve OnePlus 6T karşılaştırması bunu söylüyor.

Samsung Galaxy S9+ ve OnePlus 6T Karşılaştırması

Samsung Galaxy S9+ ve OnePlus 6T Karşılaştırması

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Samsung Galaxy S9+ ve OnePlus 6T Karşılaştırması

OnePlus 6T Samsung Galaxy S9+
Boyut 157.5 x 74.8 x 8.2 mm 158.1 x 73.8 x 8.5 mm
Ağırlık 185 gram 189 gram
Ekran boyutu 6.41 inç AMOLED ekran 6.2 inç Super AMOLED ekran
Ekran çözünürlüğü
 1.080 x 2.280 piksel (394 ppi) 1440 x 2960 piksel (531 ppi)
İşletim sistemi
 Android 9.0 (Pie) Android 8.0 (Oreo)
Depolama alanı
 128 GB 128 GB
MicroSD kart desteği
 Var Var
Ekran gövde oranı
 %85.61 %83,61
İşlemci Snapdragon 845 Samsung Exynos 9810
RAM 6 GB 6 GB
Kamera Çift 16 + 20 MP (f/1.7 ve f/1.7) arka, 16 MP ön (f/2.0) Çift 12 MP (f/1.5) ve (f/2.4) arka, 8 MP (f/1.7) ön kamera
Video 2.160p’de 60 fps, 1.080p’de 60 fps, 720p’de 480fps 2160p’de 60 fps, 1080p’de 240 fps, 720p’de 960fps
Bluetooth sürümü Bluetooth 5 Bluetooth 5
Yuvalar USB Type-C USB Type-C
Parmak izi okuyucu
 Var Var
Su dayanıklılığı
 Yok IP68
Batarya 3700 mAh 3500 mAh

Samsung Galaxy S9+ mı OnePlus 6T mi?

Cihazların performansları birbirlerine yakın olmakla birlikte OnePlus 6T bir adım önde. Cihaz IP68 su koruması ile gelmiyor ancak daha yüksek batarya ve ekran gövde oranı sunuyor. Büyük ekranla olmasına rağmen 6T, S9+ kadar kompakt. OnePlus 6T daha iyi bir satın alım olacaktır.

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