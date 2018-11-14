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İki rekabetçi ürün: Bir tarafta başarılı satış rakamlarına ulaşan Samsung Galaxy S9+ ve diğer tarafta ise oyuna sonradan dahil olmanın verdiği avantajı kullanan OnePlus 6T var. Peki hangisi daha iyi? Samsung Galaxy S9+ ve OnePlus 6T karşılaştırması bunu söylüyor.

Samsung Galaxy S9+ ve OnePlus 6T Karşılaştırması

OnePlus 6T Samsung Galaxy S9+ Boyut 157.5 x 74.8 x 8.2 mm 158.1 x 73.8 x 8.5 mm Ağırlık 185 gram 189 gram Ekran boyutu 6.41 inç AMOLED ekran 6.2 inç Super AMOLED ekran Ekran çözünürlüğü

1.080 x 2.280 piksel (394 ppi) 1440 x 2960 piksel (531 ppi) İşletim sistemi

Android 9.0 (Pie) Android 8.0 (Oreo) Depolama alanı

128 GB 128 GB MicroSD kart desteği

Var Var Ekran gövde oranı

%85.61 %83,61 İşlemci Snapdragon 845 Samsung Exynos 9810 RAM 6 GB 6 GB Kamera Çift 16 + 20 MP (f/1.7 ve f/1.7) arka, 16 MP ön (f/2.0) Çift 12 MP (f/1.5) ve (f/2.4) arka, 8 MP (f/1.7) ön kamera Video 2.160p’de 60 fps, 1.080p’de 60 fps, 720p’de 480fps 2160p’de 60 fps, 1080p’de 240 fps, 720p’de 960fps Bluetooth sürümü Bluetooth 5 Bluetooth 5 Yuvalar USB Type-C USB Type-C Parmak izi okuyucu

Var Var Su dayanıklılığı

Yok IP68 Batarya 3700 mAh 3500 mAh

Samsung Galaxy S9+ mı OnePlus 6T mi?

Cihazların performansları birbirlerine yakın olmakla birlikte OnePlus 6T bir adım önde. Cihaz IP68 su koruması ile gelmiyor ancak daha yüksek batarya ve ekran gövde oranı sunuyor. Büyük ekranla olmasına rağmen 6T, S9+ kadar kompakt. OnePlus 6T daha iyi bir satın alım olacaktır.

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