REKLAMLAR

Android‘li akıllı telefonlarda Özel WhatsApp Sticker’ı Oluşturmak için kullanılabilecek başarılı bir araç ile karşınızdayız. Bilindiği gibi popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a kısa süre önce sticker / çıkartma desteği eklendi. Dünyanın çeşitli bölgelerinden tasarımcı ve geliştiriciler de WhatsApp için sticker’lar oluşturmak üzere kolları sıvadı.

Uygulama bünyesinde şu anda fazla sayıda sticker paketi yok. Google Play’den indirilebilen sticker’lar da sizi tatmin etmemiş olabilir. Kendi özel WhatsApp sticker / çıkartmalarınızı oluşturmak isteyebilirsiniz. Bunun için üçüncü parti bir uygulamadan yardım almanız gerekecek.

Android: Özel WhatsApp Sticker’ı Oluşturmak

Öncelikle Sticker maker uygulamasını Google Play uygulama mağazasında aratarak ya da aşağıdaki widget aracılığıyla akıllı telefonunuza yükleyin. Android 4.1 ve daha güncel işletim sistemi versiyonlarıyla uyumlu olan araç ücretsiz indirilebiliyor.

Kendi özel WhatsApp sticker’ınızı oluşturmak için kurulumun ardından uygulamayı çalıştırın.

İlk açılışta yalnızca Create a new stickerpack seçeneği karşınıza çıkacak, ona dokunun.

Çıkartma paketine bir isim verin, ardından paketi hazırlayan olarak kendi isminizi girin.

REKLAMLAR



Elinizde hiç sticker olmadığı için bir tane paket eklemeniz lazım. Düzenlemek istediğiniz sticker paketinin üzerine dokunun.

Kare simgeli ilk butona dokunun ve galerinizden bir görsel seçin, dilerseniz kamera ile bir fotoğraf çekin. Kırpılacak alanı parmağınızı ekrandan hiç çekmeden sürükleyerek seçebilirsiniz. İşlemi tamamladığınızda YES, SAVE STICKER butonunu kullanın.

REKLAMLAR

Benzer şekilde diğer kutucuklara da dokunun ve sticker’larınızı oluşturun. Galaxy Note serisi akıllı telefon kullanıcıları S-Pen yardımıyla iyi sonuçlar alabilir.

Paketinizi kaydetmek ve yayınlamak için en az üç adet sticker / çıkartma oluşturmanız lazım. Hazır olduğunda PUBLISH STICKER PACK ve ardından YES, PUBLISH seçeneğine dokunun.

Sticker paketini WhatsApp’a eklemek için ADD seçeneğine dokunun.

WhatsApp’taki sticker sekmesine gittiğinizde oluşturduğunuz özel sticker / çıkartmaları mesajlarınızda kullanabileceğinizi göreceksiniz.

Soru, yorum ve değerlendirmeleriniz için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.