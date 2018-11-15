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Akıllı telefon kullanıcılarının en çok tercih ettiği oyun olan PUBG Mobile, gün geçtikçe yeni harita ve özelliklerle kullanıcılarının memnuniyetini arttırmaya çalışıyor. Hayatta kalma mücadelesi amaçlı oyun PUBG Mobile, oyun içi mikrofonuyla, oyuncunun takım arkadaşlarıyla konuşmasını sağlıyor. Yüksek kalite grafikleri ve oyun sesleri ile gerçeklik seviyesini bir kademe daha ileri seviyeye getiren PUBG Mobile, oyuncularına, grafikleri ve sesleri istediği düzeyde ayarlama seçeneği sunuyor. Oyunda grafikleri ister en yüksek seviyeye getirebilir isterseniz de en düşük seviyeye çekebilirsiniz. Oyundaki mikrofon, hoparlör, efekt, oyun içi ve müzik seslerini de istediğiniz düzeyde ayarlayabilirsiniz.

Android ve iOS: PUBG Mobile’da Müzik Sesini Kısma

PUBG Mobile’da eşleşme beklerken sizi lobide bir müzik karşılar. Bu müziğin sesini azaltmak veya sesi tamamen kısmak istiyorsanız akıllı telefonunuza yüklü olan PUBG Mobile’a girin. PUBG Mobile’ı açtığınızda verilerin yüklendiği bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu ekranda verilerin yüklenmesini bekleyin. Oyun ekranı açıldığında oyun ekranının sağ alt köşesindeki ikonlardan çark ikonuna tıklayın. Bu ikon, oyun içi ayarları yapmanızı sağlar. Şimdi de Ayarlar ekranının sağ tarafındaki başlıklardan Ses‘e tıklayarak ses ayarlarına gidin.

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Ses Ayarları ekranı açıldığında buradaki başlıkların altında bulunan imleçleri sağa sola kaydırarak ses kısma, azaltma ve çoğaltma işlemi yapabilirsiniz. PUBG Mobile’da eşleşme beklerken çalan oyun müziğinin sesini azaltmak veya tamamen kapatmak için Müzik başlığının altındaki imleci en sola doğru getirebilir ya da Müzik başlığının hemen sol tarafında yer alan küçük kutudaki tik işaretini kaldırabilirsiniz. Böylece oyundaki müzik sesi tamamen kapanacaktır. Bu özelliği etkinleştirmek istediğinizde ise imleci sağa doğru kaydırabilir ya da Müzik başlığının sol tarafındaki kutuya tik işareti ekleyebilirsiniz.

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Android ve iOS: PUBG Mobile’da Müzik Sesini Kısma ve diğer tüm konular hakkında sorularınızı bize forum sayfamız üzerinden yeni konu açarak iletebilirsiniz. Forum sayfamıza buraya tıklayarak gidebilirsiniz. Sağlıcakla kalın!