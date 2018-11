REKLAMLAR

Elder Scrolls efsanevi bir seri ve The Elder Scrolls Online ve The Elder Scrolls V: Skyrim gibi oyunlar en iyi rol yapma deneyimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu yapımların sunduğu özgürlük ve genişlik hiçbir oyunda yok. Bethesda her zaman bu seriyi yeni oyunculara tanıtmak istiyor ve The Elder Scrolls: Blades stüdyonun en son girişimi.

Elder Scrolls: Blades Android’de Nasıl Oynanır?

Yönetici yapımcı Todd Howard, The Elder Scrolls: Blades’in diğer birçok platforma geleceğini, ancak önce mobil cihazların hedef alındığını söyledi. İlgileniyorsanız, oyunu şu anda Android ve iOS için “ön sipariş” edebilirsiniz. Neyse ki, mikro satın alımları olan ücretsiz bir oyun deneyimi, bu yüzden şu anda ödeme yapmak zorunda değilsiniz. Hangi tür içeriklerin gerçek para birimi üzerinden elde edilebileceği açık değil, ancak umarız kozmetik ürünlerle sınırlı olur ve komik güç artırıcı iksirlerden oluşmaz.

iOS mağazasına göre, The Elder Scrolls: Blades’in 1 Aralık 2018’de piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ancak, yapım aslında Eylül ayı için planlanmıştı, bu nedenle başka bir son dakika gecikmesi olabilir. Bethesda’dan çıkış tarihi hakkında daha fazla bilgi aldığımız anda sizi bilgilendireceğiz.

The Elder Scrolls: Blades’de imparatorluğun üst düzey askerleri sürgüne zorlanıyor. Bir süre sonra ana yurdunuza döndüğünüzde burayı tamamen yok edilmiş buluyorsunuz. Tek oyunculu hikayeler ile şehrin şampiyonu olmak için görevlere başlıyorsunuz. Bunun dışında, memleketinizi yeniden inşa etmeli ve eski ihtişamına geri getirmelisiniz. Son olarak, arkadaşlarınıza ve rakiplerinize karşı çok oyunculu karşılaşmalara katılabileceksiniz.

