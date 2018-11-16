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LG G7 ThinQ’da font değiştirmek için izlenmesi gereken aşamaları ele alacağız. Güney Kore merkezli teknoloji firması LG’nin güncel akıllı telefonlarında kullandığı LG UX arabirimi hayli başarılı. Bu arayüzü barındıran üst düzey akıllı telefon G7 ThinQ’da kullanıcılara font yani yazı tipini değiştirme imkanı sunuluyor. Birçok cihazda bunun için root erişiminin sağlanması gerekirken LG’nin arayüzünde bu özelliğin doğrudan yer alması sevindirici. LG G7 ThinQ’da font değiştirmek oldukça kolay.

LG G7 ThinQ’da Font Değiştirmek (Root’suz)

Akıllı telefonda bildirim çubuğunu aşağıya doğru çekin ve sağ üstteki dişli çark simgeli butona dokunun.

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Settings menüsü karşınıza gelecektir. Buradan Display menüsüne erişin.

Font seçeneği ile devam edin.

Buradan font boyutunu kolayca değiştirebiliyorsunuz.

Farklı font seçenekleri de yine burada mevcut. Dilediğinizi seçebilir veya yeni font indirmek için Add fonts seçeneğine dokunabilirsiniz.

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Font ekleme seçeneğine dokunduğunuzda LG SmartWorld mağazası açılacaktır.

Buradan ücretli ve ücretsiz çok sayıda yazı tipine ulaşabilirsiniz. Üst kısımdaki #Cute, #Simple, #Vintage gibi etiketlerden de ilginç fontları görebilirsiniz.

Beğendiğiniz bir fontu yüklemek için Download butonuna dokunun.

Font ayarlarının bulunduğu menüye döndüğünüzde indirdiğiniz fontun listeye dahil edildiğini göreceksiniz. Fontu cihazda kullanmak için üzerine dokunup Apply butonunu kullanmanız gerekiyor.

Gördüğünüz gibi LG G7 ThinQ akıllı telefonda yazı tipini değiştirmek hiç de zor değil.

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