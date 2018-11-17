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Lahey’deki Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi’nin (WIPO) veritabanında şimdi 70 ülkede otomatik olarak benzersiz bir tasarım patenti olarak kabul edilecek olan ilginç bir Samsung başvurusu ortaya çıktı.

Samsung Galaxy S10 Ekranı Ortaya Çıktı

LetsGoDigital tarafından ortaya çıkarılan tasarım taslaklarının çoğu, köşeleri farklılık gösteren ve selfie kamerasını barındıran ekranda bir delik bulunan bir telefonu göstermekte. Galaxy S10’un böyle bir tasarımı kullanacağına dair sayısız söylenti çıktığı düşünüldüğünde (Samsung Infinity-O olarak adlandırılıyor), bunlar Samsung’un çeşitli S10 modellerinin tasarımları olabilir.

Eğlenceli kısmı ise bu görüntülerin çoğu ayrı bir tasarım patent başvurusu olmasına rağmen J-L şemaları haricinde, ekran içi kamera sola yerleştirilmiş. Samsung, OLED ekranı delmeyi nasıl basarmış merak konusu. Delikli Aktif Alan (HIAA) konsepti etrafındaki bölge görüntü verecek mi ayrıca merak ediliyor.

Koreli medya, OLED biriktirme ve ince film kapsülleme (TFE) süreçleri arasında lazer delme işlemi yapılacağını bildiriyor. Bu süreç, Samsung’un cam substrat yerine plastik kullanan esnek OLED ekranlarıyla doğrudan ilgili; çünkü deliğin çevresi LED bozulmasını önlemek için oksijen ve neme karşı ayrı olarak kapatılmak zorunda.

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Yine de, eğer herkes bunu kolayca yapabilseydi, Samsung, kendi imzasını taşıyan esnek OLED ekranlar kullanmakta benzersiz olmazdı. Samsung Galaxy S10 bu anlamda şirketin sıradaki “benzersiz ürünü” olabilir. Galaxy S10 tanıtımına birkaç aydan az bir süre kaldı ve şirket şimdiden önemli bir bilgiyi açığa çıkardı.

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