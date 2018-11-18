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HTC 4.3 inç HD2’yi 2009’da piyasaya sürüldüğünde, çoğu akıllı telefonun daha büyük bir ekrana sahip olamayacağını söyledi. Ama sadece birkaç yıl sonra, Samsung Galaxy Note, 5,3 inçlik ekranı ile 5 inçlik engeli kırdı. Şimdi, 6.4 inçlik bir ekranı taşıyan Galaxy Note 9’a sahibiz ve hatta 6.5 inçlik bir Apple iPhone XS Max bile var. Kore’den gelen raporlar doğruysa, ekran boyutları gelecek yıl daha da büyüyecek.

Samsung Galaxy Note 10 6.66 inç 4K Ekranla Geliyor

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Adı açıklanmayan Kore kaynaklarına atıfta bulunan bir web sitesine göre, Samsung Galaxy Note 10’un 6.66 inçlik 4K çözünürlüklü bir ekranla donatılması bekleniyor. Amiral gemisi telefona “DaVinci” kod adı verildi ve ABD marka yeni Qualcomm Snapdragon 8150 mobil platformu tarafından desteklenecek. Telefonun 5G desteği alması ve arkada üçlü kamera düzeneğine sahip olması bekleniyor.

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Galaxy Note 10’un, geleneksel üçüncü çeyrek çıkış tarihinin aksine gelecek yılın ortasında satın alınabileceği iddia ediliyor. 6.66 inçlik bir ekran büyük ses getirecekken gelecek yıl üreticinin bir cep telefonuna sığdırdığı en büyük ekran bu olmayacak. Samsung’un Galaxy F katlanabilir cihazı tamamen açıldığında 7,3 inç ekrana sahip oluyor.

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