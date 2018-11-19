REKLAMLAR

Android‘li akıllı telefonlarda fotoğraflardan WhatsApp sticker’ı oluşturmak için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp’a kısa süre önce sticker / çıkartma özelliği dahil edildi. Geçtiğimiz günlerde WhatsApp’ta nasıl sticker gönderebileceğinizi burada, WhatsApp için özel sticker paketleri oluşturma işlemini burada, WhatsApp için özel sticker’lar hazırlama işlemini bu yazıda ve WhatsApp’ta yer alan ya da arkadaşınız tarafından size gönderilen sticker’ları favorilere nasıl ekleyebileceğinizi bu küçük rehberde ele almıştık.

Şimdi de akıllı telefonunuzun kamerası ile çektiğiniz ya da çekeceğiniz fotoğraflardan WhatsApp sticker’ları oluşturmak için yararlanabileceğiniz bir uygulamaya göz atacağız. Android‘li akıllı telefonlarda fotoğraflardan WhatsApp sticker’ı oluşturmak oldukça kolay.

Android: Fotoğraflardan WhatsApp Sticker’ı Oluşturmak

Android işletim sistemli akıllı telefonunuzda fotoğraftan WhatsApp çıkartmaları oluşturmak için SvenMobile tarafından geliştirilen Sticker Studio – Sticker Maker for WhatsApp uygulamasından faydalanabilirsiniz. Uygulamayı Google Play uygulama mağazasında arama yaparak ya da aşağıdaki widget aracılığıyla akıllı telefonunuza indirebilirsiniz.

Şu an 2.1 versiyonunda olan Sticker Studio uygulaması Android 4.1 ve daha güncel işletim sistemi versiyonunu çalıştıran akıllı telefonlarla uyumlu.

REKLAMLAR

REKLAMLAR

Uygulama ile hazırlayacağınız sticker’ları WhatsApp’a aktarabilmek için en azından 3 adet sticker oluşturmanız lazım. Paketler maksimum 30 sticker barındırabiliyor. Doğrudan kamera ile fotoğraf çekebilir ya da galeriden fotoğraf seçimi yapabilirsiniz. Kırpma işlemi için parmağınızı ekrandan kaldırmadan seçim yapmanız yeterli oluyor.

Sticker Studio hala geliştirilme aşamasında, o nedenle uygulama güncellendikçe yeni versiyona geçmenizde fayda var.

Soru, yorum ve değerlendirmeleriniz için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.