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Can sıkıntısını geçirecek en basit çözüm yolu akıllı telefonda oyun oynamaktır. Stres atmak için ve boş zamanınızı eğlenceli geçirmek için bu yazımızda sizlere en iyi beş masa oyunu uygulaması hakkında bilgi vereceğiz.

iOS: En İyi Beş Masa Oyunu Uygulaması

1- Tavla Plus

Tavla oynamayı seven akıllı telefon kullanıcıları için grafikleri ve oynanış rahatlığı üst düzeyde olan Tavla Plus, iOS işletim sisteminin uygulama mağazasında kullanıcılar tarafından 5 üzerinden 4,3 oy olarak diğer tavla oyunu uygulamaları arasında üst sıralarda yer alan bir uygulamadır. Uygulama ücretsizdir ve online oynanır. Diğer oyuncularla eşleşebileceğiniz bu oyunda oyun oynarken sohbet edebilirsiniz. Ayrıca misafir girişi özelliğiyle de herhangi bir hesap oluşturmadan tavla oynayabilirsiniz.

2- 101 Okey Plus

Milyonlarca oyuncuya karşı oynayabileceğiniz 101 Okey Plus, kullanıcı arayüzü açısından kullanıcıları tatmin edici niteliğe sahip. 101 Okey Plus’ı indirerek diğer kullanıcılarla rakip olabilir, oyun esnasında sohbet edebilirsiniz. Sade bir kullanıcı arayüzüyle oyuncularını karşılayan bu oyunda, ister misafir girişi yapabilir isterseniz de Facebook hesabınızı uygulamaya bağlayabilirsiniz. Facebook’taki arkadaşlarınızla da 101 Okey Plus’ı oynayabilir, onlara oyun içerisinde çeşitli hediyeler gönderebilirsiniz.

3- Gamyun Pişti

Diğer pişti oyunlarına göre daha farklı seçeneklerle donatılmış Gamyun Pişti, sizi, çevrimiçi olan diğer kullanıcılarla sizi eşleştirir. Piştiyi blöflü de oynayabileceğiniz bu oyunda oyun bitiş puanını da belirleyebilirsiniz. Her galibiyet sonrası fıstık kazanabilir, kazandığınız fıstıklarla oyun içerisinde çeşitli özellikler satın alabilirsiniz.

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4- Gamyun Eşli İhaleli Batak

Batak oynamayı seven akıllı telefon kullanıcıları, boş zamanında, Gamyun’un geliştirdiği Eşli İhaleli Batak oyununu oynayarak eğlenceli vakit geçirebilir. Batak oyunlarının en gelişmişi ve kullanıcı sayısı fazla olan bu oyunu akıllı telefonunuza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

5- Gamyun Pis Yedili

Pis Yedili, diğer adıyla Sinek diye tabir edilen bu oyunu arkadaşlarınızla veya diğer oyuncularla oynayabilirsiniz. Uygulama, kullanıcılarına en iyi oyun deneyimini sunar ve eğlenceli vakit geçirmesini sağlar. Uygulama tamamen ücretsizdir ve çevrimiçidir.

iOS: En İyi Beş Masa Oyunu Uygulaması hakkında ve diğer tüm konular hakkında sorularınızı bize forum sayfamız üzerinden yeni konu açarak iletebilirsiniz. Sağlıcakla kalın!