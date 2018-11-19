REKLAMLAR

Çoğu analist, telefonun 26 Ekim’de piyasaya sürülmesinden sonra “daha uygun fiyatlı” Apple iPhone XR’nin yeni iPhone satışlarının çoğunluğunu almasını bekliyordu. iPhone XR kaputunun altında daha pahalı kardeşleri ile aynı A12 Bionic çipsetine sahip ve çoğunlukla aynı özellikleri taşıyor. Yalnızca 3D Touch’ı yok ve arkada tek bir kamera kullanıyor. iPhone XR ayrıca, sırasıyla iPhone XS ve XS Max’de kullanılan 5,8 inç ve 6,4 inç AMOLED ekranlara kıyasla 6,1 inç LCD ekrana sahip.

iPhone XR Satışları Apple İçin Beklendiği Gibi Gitmiyor

Ancak olaylar analistlerin tahminlerine göre gelişmedi. iPhone XR’nin beklendiği kadar iyi satılmadığı anlaşılıyor. Son zamanlarda, bankacılık ve menkul kıymetler şirketi JP Morgan, müşterilerine daha ucuz bir 2018 modelinin, 2018’in ikinci yarısında satılan yeni iPhone’ların %39’unu karşılayacağını beklediğini söyledi, daha önceki tahmin %47 idi. Longbow Research ise iPhone XS Max ve iPhone XR için sipariş tahminlerini %30’dan %20’ye indirdi. Bunun yerine, şirket geçen yılki iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ın daha yüksek siparişler alacağını belirtiyor.

Bugün gelen yeni bir rapora göre Apple, iPhone XR üretmek için kullandığı iki sözleşmeli üreticisine telefon için ek montaj hatları eklememesi gerektiğini bildirdi. Bunlar Foxconn ve Pegatron. Görünüşe göre, her iki şirket daha önce Apple’dan aldığı istek üzerine iPhone XR için yeni üretim hatları eklemişti ve son aylarda bunların hazır olduğunu bildirmişti. Ancak bu hatlar artık gerekli olmayacak.

Bu durum iPhone XR’nin planlandığı gibi satılmadığının bir göstergesi. TF International’ın en iyi Apple analisti Ming-Chio Kuo muhteşem bir sicili olan bir isim ve 2018’in dördüncü çeyreği boyunca iPhone XR’nin gönderilerinin biraz daha artacağını öngörüyor. Ancak bundan etken tatil sezonuna giriş olabilir.

REKLAMLAR

En çok satan yeni iPhone olması beklenen telefonun hesaplanandan daha zayıf çıkması yatırımcıların Apple’ın hisselerinden zarar etmesine neden oldu. IPhone XR’nin 26 Ekim tarihli lansmanı sonrasında 215.42 dolarlık kapanış fiyatından bugün %10’dan daha büyük bir düşüş ile 193.53 dolara gelinmiş durumda.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum