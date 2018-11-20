REKLAMLAR

Asus ZenFone 5Z ve iPhone X karşılaştırması merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar biraz uzak bir fiyatlandırmaya ve özelliklere sahip. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?

Asus ZenFone 5Z ve Apple iPhone X Karşılaştırması

iPhone X Asus ZenFone 5Z

Boyut 143.6 x 70.9 x 7.7 mm 153 x 75.65 x 7.85 mm Ağırlık 174 gram 165 gram Ekran boyutu 5.8 inç Super Retina AMOLED ekran 6.2 inç IPS ekran Ekran çözünürlüğü

2436 x 1125 piksel (458 ppi) 2246 x 1080 piksel (402 ppi) İşletim sistemi

iOS 11 Android 9.0 (Pie) Depolama alanı

64 GB, 256 GB 64 GB MicroSD kart desteği

Yok Var (NM kart) İşlemci A11 Bionic Snapdragon 845 Ekran Oranı

%81.14 %83.68 RAM 3 GB 6 GB Kamera Çift 12 MP (f1.8) ve (f2.4) arka, 7 MP (f2.2) ön kamera Çift 12 MP (f1.8) + 8 MP (f2.0) arka, 8 MP (f2.0) ön kamera Video 2160p’de 60 fps, 1080p’de 240 fps 2160p’de 60 fps, 1080p’de 120 fps, 720p 240 fps Bluetooth sürümü Bluetooth 5 Bluetooth 5 Yuvalar Lightning USB Type-C Parmak izi okuyucu

Yok Var Su dayanıklılığı

IP67 Yok Batarya 2716 mAh 3300 mAh

ZenFone 5Z mi iPhone X mi? İşte Sonuç

Asus ZenFone 5Z ile iPhone X arasındaki %50 fiyat farkı bulunuyor. Peki iPhone X bu farkı karşılıyor mu? Öncelikle ekran gövde oranından bahsedelim. iPhone X küçük bir farkla da olsa daha geride. ZenFone 5Z buna rağmen çok daha büyük bir ekran sunuyor ve aynı zamanda hissedilir şekilde daha hafif. Batarya ömrü konusunda bir şey söylemek zor ancak ZenFone 5Z su dayanıklılığına sahip değil. Performans olaraksa iPhone X bir adım önde olsa da aradaki fiyat farkını kesinlikle karşılamıyor.

REKLAMLAR

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum