Asus ZenFone 5Z ve iPhone X karşılaştırması merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar biraz uzak bir fiyatlandırmaya ve özelliklere sahip. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?
Asus ZenFone 5Z ve Apple iPhone X Karşılaştırması
|iPhone X
|Asus ZenFone 5Z
|Boyut
|143.6 x 70.9 x 7.7 mm
|153 x 75.65 x 7.85 mm
|Ağırlık
|174 gram
|165 gram
|Ekran boyutu
|5.8 inç Super Retina AMOLED ekran
|6.2 inç IPS ekran
|Ekran çözünürlüğü
|2436 x 1125 piksel (458 ppi)
|2246 x 1080 piksel (402 ppi)
|İşletim sistemi
|iOS 11
|Android 9.0 (Pie)
|Depolama alanı
|64 GB, 256 GB
|64 GB
|MicroSD kart desteği
|Yok
|Var (NM kart)
|İşlemci
|A11 Bionic
|Snapdragon 845
|Ekran Oranı
|%81.14
|%83.68
|RAM
|3 GB
|6 GB
|Kamera
|Çift 12 MP (f1.8) ve (f2.4) arka, 7 MP (f2.2) ön kamera
|Çift 12 MP (f1.8) + 8 MP (f2.0) arka, 8 MP (f2.0) ön kamera
|Video
|2160p’de 60 fps, 1080p’de 240 fps
|2160p’de 60 fps, 1080p’de 120 fps, 720p 240 fps
|Bluetooth sürümü
|Bluetooth 5
|Bluetooth 5
|Yuvalar
|Lightning
|USB Type-C
|Parmak izi okuyucu
|Yok
|Var
|Su dayanıklılığı
|IP67
|Yok
|Batarya
|2716 mAh
|3300 mAh
ZenFone 5Z mi iPhone X mi? İşte Sonuç
Asus ZenFone 5Z ile iPhone X arasındaki %50 fiyat farkı bulunuyor. Peki iPhone X bu farkı karşılıyor mu? Öncelikle ekran gövde oranından bahsedelim. iPhone X küçük bir farkla da olsa daha geride. ZenFone 5Z buna rağmen çok daha büyük bir ekran sunuyor ve aynı zamanda hissedilir şekilde daha hafif. Batarya ömrü konusunda bir şey söylemek zor ancak ZenFone 5Z su dayanıklılığına sahip değil. Performans olaraksa iPhone X bir adım önde olsa da aradaki fiyat farkını kesinlikle karşılamıyor.
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