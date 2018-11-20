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İki rekabetçi ürün: Bir tarafta başarılı satış rakamlarına ulaşan Huawei Mate 10 Pro ve diğer tarafta ise oyuna sonradan dahil olmanın verdiği avantajı kullanan OnePlus 6T var. Peki hangisi daha iyi? Huawei Mate 10 Pro ve OnePlus 6T karşılaştırması bunu söylüyor.

OnePlus 6T ve Huawei Mate 10 Pro Karşılaştırması

OnePlus 6T Huawei Mate 10 Pro Boyut 157.5 x 74.8 x 8.2 mm 154.2 x 74.5 x 7.9 mm Ağırlık 185 gram 178 gram Ekran boyutu 6.41 inç AMOLED ekran 6.0 inç AMOLED ekran Ekran çözünürlüğü

1.080 x 2.280 piksel (394 ppi) 1080 x 2160 piksel (402 ppi) İşletim sistemi

Android 9.0 (Pie) Android 8.0 (Oreo) Depolama alanı

128 GB 64 GB MicroSD kart desteği

Var Var Ekran gövde oranı

%85.61 %80.87 İşlemci Snapdragon 845 HiSilicon Kirin 970 RAM 6 GB 4 GB Kamera Çift 16 + 20 MP (f/1.7 ve f/1.7) arka, 16 MP ön (f/2.0) Çift 20 MP (f/1.6), 12 MP (f/1.6) arka, 8 MP (f/2.0) ön, Video 2.160p’de 60 fps, 1.080p’de 60 fps, 720p’de 480fps 2160p’de 30fps, 1080p’de 30/60fps Bluetooth sürümü Bluetooth 5 Bluetooth 4.2 Yuvalar USB Type-C USB Type-C Parmak izi okuyucu

Var Var Su dayanıklılığı

Yok IP67 Batarya 3700 mAh 4000 mAh

Huawei Mate 10 Pro mu OnePlus 6T mi?

Cihazların performansları birbirlerine yakın olmakla birlikte OnePlus 6T bir adım önde. Cihaz IP67 su koruması ile gelmiyor ancak daha yüksek batarya ve ekran gövde oranı sunuyor. Büyük ekranlı olmasına rağmen 6T, Mate 10 Pro kadar kompakt. OnePlus 6T daha iyi bir satın alım olacaktır.

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