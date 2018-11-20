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Qualcomm’un mobil yonga setleri için adlandırma şemasını değiştirebileceği ve bir sonraki Snapdragon 855’i Snapdragon 8150 olarak isimlendireceği iddialar arasındaydı. Bu aralar “Snapdragon 8150” ismine sahip bir yonga setinin performans sonuçları ortaya çıkıyor.

Samsung Galaxy S10 En Hızlı Android Telefon Olabilir

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Yakında gelecek 8 çekirdekli Snapdragon işlemcisi Helio P80 yonga seti, OnePlus 6’daki Snapdragon 845 çipseti ve Mate 20 Pro’da bulunan 7 nm Kirin 980 işlemcisini geride bırakmışa benziyor. Samsung’un Exynos 9820 çözümü 7 nm litografisi yerine 8 nm geçiş süreci üzerine kurulu olduğundan Snapdragon 855 önümüzdeki yıl çıkacak olan Galaxy S10’da bulunan iyi Android yonga seti olacak.

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Daha önce, SD8150’in AnTuTu’dan 362292 Android puanına ulaştığının haberini paylaşmıştık. Bu Apple’ın A12 Bionic işlemcisinden bile hızlı bir skordu. Çipsette 2,84GHz, 2,4 GHz ve 1,78 GHz maksimum saat hızlarında çalışan sırasıyla “1 + 3 + 4” çekirdek düzeni bulunuyor. Bunlar büyük, orta ve küçük işlemciler olarak adlandırılabilir. AnTuTu, yeni nesil Adreno 640 GPU’nun Snapdragon 845 modelindeki 630’dan yaklaşık %20 daha iyi performans gösterdiğini ve böylece Qualcomm’un yeni 7 nm mobil yongasında grafiklerde güzel bir artış beklediğini ekledi.

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