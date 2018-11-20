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Samsung’un, yarın katlanabilir telefonunu Seul’de gerçekleşecek ve yıllık bir oluşum olacak olan Samsung Developer Day konferansı sırasında görebileceği iddia ediliyor. Peki bu ne kadar doğru?

Samsung Her Yıl Yeni Katlanabilir Telefon Piyasaya Sürecek

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Samsung’un mobil şefi DJ Koh kısa bir süre önce şirketin gelecekteki planlarına ışık tuttu. Özellikle gelecek yıl piyasaya çıkacak olan Galaxy S10 üçlüsü ve katlanabilir Galaxy F serisi şirketin hızla ivme kazanacağını ve hiç olmadığı kadar iyi olacağını söyledi. Samsung, F serisinin uzun vadeli olmasını bekliyor.

Çünkü DJ Koh, bundan böyle her yıl Samsung’un yeni bir katlanabilir modele sahip olacağını aktarıyor. Bu tür telefonların tasarımları neredeyse her seferinde patentleniyor. San Francisco’daki dev expo sırasında cihazın prototipine ilk bakış atma fırsatımız olmuştu. Böylece F serisinin ne kadar iddialını olduğunu daha iyi anlamıştık.

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LetsGoDigital tarafından bulunan patentli tasarımlarda cihazların kapalıyken ve açıkken nasıl göründükleri anlaşılabiliyor. Samsung katlanabilir telefon tasarımları arasında tüm cepheyi veya sadece yarısını kaplayabilen dış ekranlı tasarımları bulunuyor. Ayrıca cihazlarda “Hologram” ve “Projektör” girişi gibi detayların olduğu gözlerden kaçmıyor.

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