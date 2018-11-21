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Android‘li akıllı telefonlarda WhatsApp Sticker’larının Üzerine Yazı Yazmak için kullanılabilecek başarılı bir uygulamayı ele alacağız. Popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp’a kısa süre önce sticker / çıkartma özelliği dahil edildi. Geçtiğimiz günlerde WhatsApp’ta nasıl sticker gönderebileceğinizi burada, WhatsApp için özel sticker paketleri oluşturma işlemini burada, WhatsApp için özel sticker’lar hazırlama işlemini bu yazıda, fotoğraflardan sticker oluşturma işlemini burada ve WhatsApp’ta yer alan ya da arkadaşınız tarafından size gönderilen sticker’ları favorilere nasıl ekleyebileceğinizi bu küçük rehberde ele almıştık.

Şimdi de WhatsApp Sticker’larının Üzerine Yazı Yazmak için kullanılabilecek üçüncü parti bir uygulamaya değinmek istiyoruz.

Android: WhatsApp Sticker’larının Üzerine Yazı Yazmak

StickoText uygulamasını Google Play mağazasında aratarak ya da aşağıdaki widget aracılığıyla akıllı telefonunuza yükleyin.

Kurulumun ardından uygulamayı çalıştırın, arayüzde sağ üst kısımda bulunan + simgeli butona dokunun.

Düzenleme moduna erişeceksiniz. Enter Sticker Text alanındaki Sticker ikonuna dokunun.

Burada üzerine yazı yazabileceğiniz farklı sticker seçenekleri göreceksiniz.

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Dilediğiniz kategorideki bir sticker’ı seçin. Metin eklemek için Enter Sticker Text alanına dokunun.

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Şimdi sticker’a eklemek istediğiniz yazıyı girin. Farklı font ve renkler arasında tercihte bulunabilirsiniz.

Ekranda yakınlaştırma – uzaklaştırma hareketi yaparak metin boyutunu değiştirebilirsiniz.

Kalem simgeli butona dokunarak çizim aracını açabilir ve sticker üzerinde serbest çizim yapabilirsiniz.

Dilediğiniz düzenlemeleri gerçekleştirdikten sonra paylaşım butonunu kullanarak sticker’ı WhatsApp’ta arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz.

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