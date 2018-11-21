Huawei Mate 20 Serisinin Reklam Filmi Yayında

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Huawei, uzun zamandır merakla beklenen Mate 20 Pro’yu yeni bir reklam kampanyası ile tüketiciye duyurdu. Türkiye’nin tüm büyük televizyon kanallarında yayınlanmaya başlayan 60 saniyelik reklam filmi, Mate 20 Pro’nun sektörde standartları belirleyen, dünyada ilk defa kendisinde olan özelliklerini ve bunların tüketiciye kazandırdığı faydaları anlatıyor.

Huawei, yapay zekaya sahip dünyanın ilk çift işlemcili telefonu olan Mate 20 Pro’yu Türkiye pazarına sunduğu reklam filmi ile ürünün tüketicilere sağladığı faydaları anlatırken aynı zamanda estetik sanat yönetimi ve reklam müziği ile de dikkatleri üzerine topluyor.

Türkiye’nin tüm büyük ve önemli televizyon kanallarında yayınlanmaya başlanan 60 saniyelik reklam filmi, Mate 20 lite ve Mate 20 Pro ürünlerinin tüketiciye kattığı faydaları gözler önüne seriyor. Reklam filminde yer alan sahnelerde göreceğimiz, yerden yükselerek kabalıktan sıyrılan insanlar aslında ürün sloganı olan “Beklentilerinizi Yükseltin” mesajının görsel anlatımını ifade ediyor.

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“Mate Serisinin En İyileriyle Tanışma Zamanı” adındaki reklam filmi, sadece YouTube üzerinde şimdiden 1.5 milyon seyirciye ulaştı ve yerelleştirmesi Huawei Türkiye’nin ana iletişim ajansı Pure New Media tarafından yapıldı.