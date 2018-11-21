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LG G7 ThinQ Android 9 Pie Beta güncellemesi nihayet belirdi. LG, üst düzey akıllı telefonu G7 ThinQ için LG OS Preview güncellemesini ana vatanı Güney Kore’de yayınladı. Bu ön izleme versiyonu final sürümü öncesi sorunların ve hataların tespit edilerek düzeltilmesi amacıyla dağıtıma sunuldu.

Geçtiğimiz günlerde Android Pie güncellemesini almaya başlayan G7 One modelinin durumu farklı. O cihaz Android One programının parçası ve yazılımı LG tarafından sağlanmıyor.

LG G7 ThinQ Android 9 Pie Beta Güncellemesi

LG, Android güncellemelerini akıllı telefonlarına adapte etme konusunda çok da başarılı bir performans sergileyemiyor. Bu haber firmanın bu kötü karnesini değiştirme anlamında çabalamaya başladığını gösteriyor. Geçtiğimiz yılın üst düzey modeli G6 için Android Oreo Beta testi dahi Aralık ayı sonunda hayata geçirilebilmişti.

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Güney Kore’de yaşayan kullanıcılar Quick Help uygulamasındaki LG OS preview seçeneğine dokunarak bu Android Pie ön izleme versiyonu için kayıt olabiliyor. Güncelleme ile birlikte yeni jestlerle kullanılabilen ana ekran butonu, pil tasarruf özelliği, tercih edilen ekran parlaklık düzeyi analiz edilerek parlaklığı otomatik olarak ayarlayabilen adaptif parlaklık özelliği geliyor.

Duruma bakılırsa LG, Android Pie ön izleme versiyonunu ABD’deki kullanıcılara sunmayacak. Muhtemelen final sürüm hazır olduğunda bu ülkedeki kullanıcılar güncellemenin sorunsuz versiyonuna erişebilecek. LG G7 ThinQ Android Pie güncellemesinin final versiyonunun Aralık ayı sonu ya da önümüzdeki yılın erken dönemlerinde hazır hale getirilmesi beklenmekte.

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