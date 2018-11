REKLAMLAR

Android işletim sistemli akıllı telefonlarda Google Play Store 403 hatası ve bu sorunun çözümü için neler yapabileceğinize değineceğiz. Android’li akıllı telefonunuza uygulama yüklemek üzere Google Play mağazasını ziyaret ettiğinizde 403 hata kodlu “The download is impossible and the request is forbidden” mesajıyla karşılaşabilirsiniz.

Bu sorunun farklı çözüm yöntemleri olabilir. Aşağıda ele aldığımız olası çözüm yöntemlerini deneyebilirsiniz.

Android: Google Play Store 403 Hatası ve Çözümü

Eğer Android’li akıllı telefonunuza birden fazla Google hesabı eklediyseniz hesaplardan birisini kaldırın ve Play Store arama geçmişini de temizleyin. Tekrardan uygulama indirmeyi deneyerek hata mesajı belirip belirmediğini kontrol edin.

Uygulama indirmek için akıllı telefonda farklı bir Google hesabıyla oturum açmayı deneyin. Sorun çıkmadıysa önceki hesabınızı tekrar ekleyin ve akıllı telefonu yeniden başlatın.

Bu sorun kötü proxy ayarlarından da kaynaklanabilir. Akıllı telefonun ağ ayarlarını sıfırlamakta fayda var.

