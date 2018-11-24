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Moto Z4, yakın tarihli bir rapora göre Snapdragon 8150’yi içeren ilk akıllı telefonlardan biri olabilir. Qualcomm’un bir sonraki yonga kümesinin önümüzdeki ayın başlarında onaylandıktan sonra piyasaya sunulması bekleniyor.

Güçlü Snapdragon 8150 Çipseti 4 Aralık’ta Tanıtılıyor

Dün, Qualcomm China yeni nesil yonga seti Snapdragon 8150’nin 4 Aralık’ta resmen tanıtılacağını duyurdu. Çipin teknik özelliklerinin birçoğunu çoktan biliyoruz. Snapdragon 8150’nin Huawei’in Kirin 980 ve Samsung’un Exynos 9820 yonga setleriyle aynı mimariye sahip olduğunu unutmamak gerek.

Yonga seti hala sekiz çekirdek barındırıyor ancak bunlar biraz farklı şekilde yönetiliyor: 2.84 GHz büyük performanslı çekirdek, üç adet 2.4 GHz orta çekirdek, dört adet 1.78 GHz’lik küçük ve verimli çekirdekten oluşuyor. Güçlü Snapdragon 8150 çipseti 4 Aralık’ta tanıtılıyor.

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Qualcomm’un Snapdragon 8150 yonga setinin gelecek yılın Android amiral gemisi akıllı telefonlarının çoğuna ulaşması bekleniyor, ancak ilk ürünler raflara çıkmadan önce bu konuda daha fazla şey öğrenmemiz gerekecek.

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